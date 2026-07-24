Ruck vor Parteiausschluss: So wollte WKO-PrÃ¤sident der Ludwig-SPÃ– helfen

Die von Krone und profil publizierten GesprÃ¤chsmitschnitte zeichnen ein Bild, in dem der Wiener WirtschaftskammerprÃ¤sident Walter Ruck (Ã–VP) wiederholt Besorgnis Ã¼ber die Lage der Wiener SPÃ– Ã¤uÃŸert. Besonders kreativ sind dabei die GeschÃ¤ftsplÃ¤ne, die Ruck mit seinem Freund, dem Wiener SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig, schmiedet.

Ã–VP soll kein Interesse an BÃ¼rgermeister-Sessel haben

In einer Passage erklÃ¤rt er, seine eigene Partei habe kein Interesse daran, das BÃ¼rgermeisteramt zu Ã¼bernehmen. An anderer Stelle formuliert er zunÃ¤chst RatschlÃ¤ge, um anschlieÃŸend festzuhalten: â€žWenn die SPÃ– ihre Vormachtstellung erhalten will, dann wird sie so denken mÃ¼ssen.â€œ Innerhalb der Ã–VP hat man damit wenig Freude.

Niebelungen-Treue zu SPÃ–-Ludwig

Zwischen Ludwig und Ruck herrscht ein freundschaftlicher Umgang. Im Herbst 2022, kurz nach der finanziellen Schieflage der Wien Energie, kam es zu einer gemeinsamen Reise nach Berlin. Dort besuchte man unter anderem das Kaufhaus des Westens (KaDeWe). Laut Protokoll schildert Ruck die Situation so: â€žWir sind mit den Einkaufstaschen gestanden, der Michi und ich. Die Frauen waren irgendwo in der Kabine. Und dann haben wir Ã¼ber die Wien Energie geredet. Und ich hab ihm gesagt: â€šWarum tust du dir das nicht an?â€˜ Dann hast du einen gescheiten Vorstand.â€œ ErgÃ¤nzend fÃ¼hrt er aus: â€žDer Unterschied ist folgender: Ich sitze im Aufsichtsrat der Wiener StÃ¤dtischen. Wenn dort Dinge passieren sollen, da passieren sie, aber sie passieren so, dass es passiert und keiner Schaden nimmt.â€œ

Ruck unzufrieden mit Wien Energie

In einer GesprÃ¤chsrunde Ã¼bte Ruck laut Protokoll zudem Kritik am Krisenmanagement der damaligen FÃ¼hrung der Wien Energie. Dabei wiederholte er sinngemÃ¤ÃŸ seine Sicht auf AblÃ¤ufe in Aufsichtsgremien: â€žDenn: â€šDer Unterschied ist folgender: Ich sitze im Aufsichtsrat der Wiener StÃ¤dtischen. Wenn dort Dinge passieren sollen, da passieren sie so, dass es passiert und keiner Schaden nimmt.â€˜â€œ

â€žWas machst du bei einem 10-Milliarden-Konzern Rendite?â€œ

Besonders brisant erscheinen weitere, ihm zugeschriebene Aussagen zu mÃ¶glichen finanziellen Strategien: â€žWas machst du bei einem 10-Milliarden-Konzern Rendite? Na, 500 Millionen mach ich dir locker. Und jetzt bin ich Finanzstadtrat. Jetzt gehe ich her und sage: Ich lass die vier Jahre 500 Millionen machen. Das lÃ¤sst du in den BÃ¼chern drin, und im Jahr vor der Wahl lassen wir zwei Milliarden ausschÃ¼tten. Hast du eine Idee, was du mit zwei Milliarden machst, ein Jahr vor der Wahl?â€œ Demnach lieÃŸen sich damit gezielt wahlwirksame MaÃŸnahmen finanzieren.

Aus dem Umfeld von BÃ¼rgermeister Ludwig heiÃŸt es dazu, es gebe keinerlei Ãœberlegungen, die gesellschaftsrechtliche Konstruktion der Wien Energie zu verÃ¤ndern. Auf die Frage, ob Ruck wiederholt entsprechende VorschlÃ¤ge unterbreite, verweist man lediglich darauf, dass diese Frage an ihn selbst zu richten sei.

Ruck weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

Ein Sprecher Rucks weist die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck und spricht von â€žnicht Ã¼berprÃ¼fbare Zitate aus einem vertraulichen, nicht verifizierbaren und angeblich illegal angefertigten Tonaufnahmeâ€œ. Im politischen Umfeld wird zugleich betont, Ruck habe seinem langjÃ¤hrigen WeggefÃ¤hrten Ludwig bei dem Berlin-Aufenthalt Ideen zur Wien Energie unterbreiten wollen.

Ã–VP unter Druck

Innerhalb der Ã–VP verschÃ¤rft sich unterdessen der Druck. Ã–VP-Chef und Kanzler Christian Stocker soll Konsequenzen ziehen wollen. Nach dem sogenannten â€žStelzen-Gateâ€œ sowie VorwÃ¼rfen wegen frauenfeindlicher Aussagen und Postenvergaben gilt die Geduld vieler Parteimitglieder als erschÃ¶pft. Aus Parteikreisen heiÃŸt es, man wolle nun â€ždie richtigen SchlÃ¼sse ziehenâ€œ.

Wird Ruck heute ausgeschlossen?

Bereits am Montag soll Stocker Ruck den RÃ¼cktritt nahegelegt haben. FÃ¼r den heutigen Freitagabend ist eine virtuelle Sitzung des Ã–VP-Bundesvorstands angesetzt, bei der ausschlieÃŸlich ein Punkt behandelt werden soll: die Personalie Ruck. Ziel sei es, den weiteren Weg innerhalb der Partei zu klÃ¤ren.

Formell kann Ruck lediglich aus der Partei ausgeschlossen werden â€“ und damit auch aus dem Wirtschaftsbund. Seine Funktion als PrÃ¤sident der Wirtschaftskammer Wien bleibt davon zunÃ¤chst unberÃ¼hrt. Eine Abberufung wÃ¤re ausschlieÃŸlich durch das Gremium mÃ¶glich, das ihn gewÃ¤hlt hat.