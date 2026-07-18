Walter Ruck und Michael Ludwig

GesprÃ¤chsprotokolle sollen das AmtsverstÃ¤ndnis von Wiens WKO-Chef Walter Ruck (links) dokumentieren. Auch der Wiener SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig kommt darin vor.Â 

Foto: Bundesministerium fÃ¼r Finanzen / Wikimedia CC BY 2.0 / unzensuriert

Wirtschaftkammer

18. Juli 2026 / 07:49 Uhr

Nun hat auch die Ã–VP ihr â€žIbizaâ€œ: Protokoll legt Postenschacher offen

Hat nun auch die Ã–VP ihr â€žIbizaâ€œ? Ein Protokoll eines vertraulichen, mehrstÃ¼ndigen GesprÃ¤chs, das offenbar geleakt und dem profil und der Kronen Zeitung zugespielt wurde, hat den Wiener Wirtschaftskammer-PrÃ¤sidenten Walter Ruck in BedrÃ¤ngnis gebracht. Brisant: Es besteht der Verdacht, dass er gemeinsam mit SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig Einfluss auf Postenbesetzungen genommen haben soll.

Politische Ã„mter orchestriert

Laut profil erzÃ¤hlte Ruck in den vorliegenden Protokollen freimÃ¼tig, wie er Postenbesetzungen und politische Ã„mter zugunsten von Familienmitgliedern und Parteifreunden orchestriert haben will.

Das profil berichtete:

In einem Fall soll es um Walter Rucks 36-jÃ¤hrigen Sohn Alexander gehen, der im Vorjahr â€“ zur Ãœberraschung vieler politischer Beobachter â€“ zumÂ Spitzenkandidaten der Ã–VP DÃ¶bling fÃ¼r die Wiener Gemeinderatswahl nominiert wurde.Â 

In einem zweiten Fall geht es um die umstrittene Besetzung der Wiener Wirtschaftsagentur. Im Sommer 2025 wurde der frÃ¼here Wiener Ã–VP-Chef Manfred Juraczka zum zweiten GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer bestellt. Auch hier will Ruck laut dem GesprÃ¤chsprotokoll Einfluss genommen haben: Juraczka habe sich bei ihm um einen Job erkundigt, daraufhin habe RuckÂ seinen ParteifreundÂ bei einem Treffen mit SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig im Schweizerhaus vorgeschlagen.Â 

Alles rechtskonform abgelaufen

Schwere VorwÃ¼rfe, die der WKO-Boss bestreitet. Auf Anfrage von profil betonte ein Sprecher von Ruck, dass die Zitate seines Chefs nicht â€žbestÃ¤tigt werdenâ€œ kÃ¶nnten. Auf Anfrage der Krone im Wiener Rathaus hieÃŸ es vonseiten der Wiener SPÃ–, dass die Bestellungen allesamt rechtskonform abgelaufen wÃ¤ren. FÃ¼r beide, Walter Ruck und Michael Ludwig, gilt die Unschuldsvermutung. 

“Damit muss endlich Schluss sein”

FPÃ–-Chef Herbert Kickl, der mit diesem jetzt aufgeflogenen Skandal in seiner Forderung bestÃ¤tigt wird, die Zwangsmitglieschaft in den Kammern abzuschaffen, spricht von einem Offenbarungseid eines korrupten Systems, das die Ã–sterreicher seit Jahren knechtet. WÃ¶rtlich sagte Kickl:

Herr Ruck agiert wie ein absolutistischer FÃ¼rst, der im Weinkeller bei Zigarren und teurem Wein Posten verschachert, als wÃ¤ren es seine persÃ¶nlichen Lehen. Das ist der Inbegriff jenes tiefen Staates aus SPÃ–VP-Proporz und GÃ¼nstlingswirtschaft, den die Menschen zu Recht abgrundtief satthaben. Hier wird auf Kosten der hart arbeitenden Unternehmer, die mit ZwangsbeitrÃ¤gen diesen Apparat finanzieren mÃ¼ssen, ein dekadentes Leben im Machtrausch gefÃ¼hrt. Damit muss endlich Schluss sein! 

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