Herbert Kickl

Die Skandale um den schwarzen WirtschaftskammerprÃ¤sidenten seien nur die Spitze des Eisbergs â€“ â€žWelche Konsequenzen zieht Rucks â€šSystem-Zwillingâ€˜ SPÃ–-BÃ¼rgermeister Â Ludwig jetzt?â€œ, fragt sich FPÃ–-Chef Herbert Kickl.

Foto: Parlamentsdirektion/ Thomas Topf

Wirtschaftskammer

30. Juli 2026 / 12:03 Uhr

Kickl: â€žRuck geht, aber System aus schwarz-rotem Postenschacher und Packelei bleibtâ€œ

Es war nur noch eine Frage der Zeit! Heute, Donnerstag, war es dann soweit: Der schwer angeschlagene PrÃ¤sident der Wiener Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, trat von seinen Ã„mtern zurÃ¼ck. Zuvor hatte die Ã–VP den FunktionÃ¤r geschasst. 

Paukenschlag in der Wirtschaftskammer

Nach dem Ende der Ã„ra Ruck Ã¼bernimmt nun Margarete Kriz-Zwittkovits die beiden Funktionen. â€žRuck geht, aber das System aus Postenschacher und Packelei von Schwarz-Rot bleibtâ€œ, kommentierte FPÃ–-Chef Herbert Kickl den Paukenschlag in den Ã–VP-nahen Organisationen. 

“Den Staat zur Beute gemacht”

Die Causa â€žRuckâ€œ sei bloÃŸ der Mosaikstein eines Gesamtbilds, nach dem sich die Systemparteien Ã–VP und SPÃ– unter Beihilfe von Neos und GrÃ¼nen â€žden Staat zur Beute gemachtâ€œ hÃ¤tten und sich gegenseitig die Posten und PfrÃ¼nde zuschieben wÃ¼rden, wÃ¤hrend die BÃ¼rger und Unternehmer die Zeche fÃ¼r deren Machtrausch zahlen mÃ¼ssten, ist Kickl Ã¼berzeugt.

Ludwig als “roter Skandal-Zwilling”

â€žDas â€šSelbstbedienungsbetriebssystemâ€˜, das jetzt zu Tage getreten sei, breche wegen Rucks RÃ¼cktritt nicht zusammen. Es bliebe die Frage, wie es jetzt mit SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig, der sich quasi als â€žroter Skandal-Zwillingâ€œ bis zuletzt hinter ihn gestellt hat, weitergeht? Er sei die zweite Komponente dieses Ã¼blen Betriebssystems!â€œ, so Kickl in einer Aussendung.Â 

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