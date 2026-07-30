Ã–VP-Dorfkaiser Jakob Wolf: KÃ¼ndigung angedroht, weil der Wirt kein Bier mehr brachte

Nach Mitternacht im Gasthof Krone in Umhausen im Ã–tztal (Bezirk Imst, Tirol) war plÃ¶tzlich Schluss mit der Feier. Der Wirt wies auf die Sperrstunde hin â€“ und der frisch gekÃ¼rte LandtagsprÃ¤sident Jakob Wolf (Ã–VP), zugleich seit 1998 BÃ¼rgermeister der Gemeinde, soll daraufhin mehrmals gedroht haben: â€žMorgen schreiben wir den Betrieb neu aus, ihr kÃ¶nnt zammpacken und gehn.â€œ

Drohung am Wirtshaustisch

Was als landesÃ¼blicher Empfang zu Ehren des neuen Tiroler LandtagsprÃ¤sidenten begann, endete in einem handfesten Eklat. Die PÃ¤chterin Kathrin Bauer, die den gemeindeeigenen Gasthof Krone seit Jahren fÃ¼hrt, berichtete spÃ¤ter auf Facebook von der Szene. Obwohl die Sperrstunde im Vorfeld besprochen worden war, habe der â€žPrÃ¤sident und Dorfkaiserâ€œ trotzig reagiert, als sie nach Mitternacht die letzte Runde ankÃ¼ndigte.

Die Gemeinde sei EigentÃ¼merin des historischen Gasthauses, der Pachtvertrag laufe Ende 2026 aus. Bauer schrieb, mehrmalige Ansuchen um VerlÃ¤ngerung seien teilweise unbeantwortet geblieben und Mails ignoriert worden. Jetzt sehe es so aus, als suche man trotz ihres Interesses einen â€žvielleicht gefÃ¼gigeren PÃ¤chterâ€œ. Sie bat Inhaber von Genuss-Gutscheinen, diese bis November einzulÃ¶sen, und kÃ¼ndigte an, ab Dezember 2026 beziehungsweise JÃ¤nner 2027 sogar neue Leute fÃ¼r IntegrationsarbeitsplÃ¤tze suchen zu mÃ¼ssen.

Wolfs ErklÃ¤rung

Wolf rÃ¤umte eine â€žschroffe Wortwahl zu spÃ¤ter Stundeâ€œ ein. GegenÃ¼ber der Redaktion von MeinBezirk.at erklÃ¤rte er, es habe bereits ein GesprÃ¤ch mit den PÃ¤chtern gegeben, bei dem er klarstellte, dass ihm jede schroff angekommene Formulierung leid tue. Einen persÃ¶nlichen Termin habe er vereinbart. Zum Pachtvertrag betonte er: Dieser werde Ende 2026 regulÃ¤r ausgeschrieben, danach entscheide der Gemeinderat. Er wolle den BeschlÃ¼ssen des zustÃ¤ndigen Gremiums nicht vorgreifen.

Macht und RealitÃ¤t im Ã–tztal

Der Vorfall zeigt, wie eng in manchen Tiroler Gemeinden Amt und persÃ¶nliche AutoritÃ¤t noch immer verwachsen sind. Wolf, seit 1998 ohne Gegenkandidaten BÃ¼rgermeister von Umhausen und seit 2003 Landtagsabgeordneter, war bis Anfang Juli 2026 Klubobmann der Tiroler Volkspartei. Am 2. Juli wurde er mit 32 von 36 Stimmen zum LandtagsprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt. Der Empfang lag zeitlich um die Nominierung und Wahl herum.

Oppositionelle Stimmen, darunter FPÃ–-Landtagsabgeordneter Patrick Haslwanter, werteten den Vorfall als Beleg dafÃ¼r, dass Teile der Ã–VP noch immer glauben, Tirol gehÃ¶re ihnen. Der Falter hat Wolf wegen dieses Vorfalls zum “Dolm der Woche” gemacht.