IrrefÃ¼hrender Bericht: Linksextreme Gewalt wurde IdentitÃ¤ren in die Schuhe geschoben

Vienna.at schrieb von verletzten Polizisten â€žbei IdentitÃ¤ren-Demoâ€œ. Das ist falsch. Die IdentitÃ¤ren-Kundgebung war behÃ¶rdlich untersagt worden. Die Gewalt, die vier Beamte verletzte, ging von den Teilnehmern der linken Standkundgebung aus.
Framing gegen Fakten
Durch das manipulatives Framing von Vienna.at werden die Tatsachen verdreht: Der Artikel trÃ¤gt den Titel â€žVier Polizisten verletzt: Proteste in Wien eskalierenâ€œ und spricht im Lead von Verletzten â€žbei IdentitÃ¤ren-Demoâ€œ, obwohl die Demo der IdentitÃ¤ren untersagt war und die ZwischenfÃ¤lle klar der linksextremen Gegenseite zugeordnet werden. Die Polizeibilanz wird zwar teilweise wiedergegeben, doch die Ãœberschrift und die Einordnung suggerieren, die Gewalt sei im Umfeld oder gar bei einer IdentitÃ¤ren-Kundgebung entstanden.
Am Stephansplatz: Flaschen, Pyro, Angriffe auf die Polizei
Vier Polizeibeamte wurden verletzt, drei konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Eine Person wurde vorlÃ¤ufig nach dem Verwaltungsstrafgesetz festgenommen. FÃ¼nf strafrechtliche und eine verwaltungsstrafrechtliche Anzeige wurden erstattet. Die Landespolizeidirektion Wien stellt klar: Die Gewalt ging von den linken Versammlungsteilnehmern der Standkundgebung aus.
IdentitÃ¤re Bewegung setzt trotz Demo-Verbot ein starkes Zeichen
Die IdentitÃ¤re Bewegung lieÃŸ sich das Demo-Verbot nicht gefallen. Am Samstagnachmittag zogen Aktivisten trotz behÃ¶rdlicher Untersagung durch Wien-DÃ¶bling und setzten ein klares Zeichen fÃ¼r Remigration. An der Spontandemonstration nahmen hunderte Aktivisten aus ganz Europa teil. Martin Sellner kommentierte auf X:
Wir waren sicher: nach einer irren Medienkampagne wollte man uns dieses Jahr in eine Falle locken. Daher gab es eine spontane Remigrationsdemo nach Routenabsage. Die Botschaft: Remigration lÃ¤sst sich nicht mit Repression von der StraÃŸe verdrÃ¤ngen.
Die IdentitÃ¤re Bewegung Ã–sterreich schrieb:
Sie glaubten, junge EuropÃ¤er wÃ¼rden sich von der StraÃŸe drÃ¤ngen lassen. Sie haben sich aber deutlich verrechnet!