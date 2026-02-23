Blutige Gewalt in Frankreich, stille WÃ¼rde in Wien: Mahnwache fÃ¼r Quentin

Mit Kerzen, Bannern und klaren Worten gedachten Patrioten am Schwarzenbergplatz eines jungen Franzosen, der zum Opfer linker Gewalt wurde und dessen Tod nun europaweit Fragen aufwirft.
Rund 40 bis 50 Personen versammelten sich vor der franzÃ¶sischen Botschaft, um Quentin zu gedenken, einem 23-jÃ¤hrigen patriotischen Aktivisten, der in Frankreich von mehreren vermummten Linksextremisten brutal und hinterhÃ¤ltig angegriffen und getÃ¶tet wurde. Aufgerufen zur Mahnwache hatte die Studentenorganisation “Aktion 451”. FÃ¼r die Teilnehmer steht der Fall exemplarisch fÃ¼r eine Entwicklung, die sie seit Jahren beobachten: zunehmende politische Gewalt unter dem Deckmantel des Antifaschismus.
Ein junger Patriot stirbt und Europa schweigt
Quentin, ein 23-jÃ¤hriger franzÃ¶sischer Mathematikstudent und patriotischer Aktivist, war Mitte Februar bei einem Angriff in der sÃ¼dfranzÃ¶sischen Stadt Lyon tÃ¶dlich verletzt worden. Er befand sich laut Zeugenaussagen und Videoaufnahmen am Rande einer politischen Auseinandersetzung, als er im Zusammenhang mit einer Aktion des franzÃ¶sischen Collectif NÃ©mÃ©sis angegriffen wurde. Er war dort, um Mitglieder dieser konservativen Frauenorganisation zu unterstÃ¼tzen und bei der Absicherung gegenÃ¼ber antifaschistischen StÃ¶rern zu helfen.
Die zentrale Botschaft in Wien war daher klar formuliert: Justice for Quentin. Auf Bannern und Schildern prangte sein Name. Kein parteipolitisches Spektakel, keine aggressive Inszenierung, sondern stille Entschlossenheit und Trauer. Immer wieder war zu hÃ¶ren, dass politische Gewalt, auch wenn sie sich antifaschistisch nennt, nicht relativiert werden dÃ¼rfe.
Trauer statt Parolen, WÃ¼rde statt LÃ¤rm
Die AtmosphÃ¤re am Schwarzenbergplatz war ruhig, fast andÃ¤chtig. Die Teilnehmer standen geschlossen, hielten Bilder des Verstorbenen in den HÃ¤nden und entzÃ¼ndeten Kerzen. Statt SprechchÃ¶ren dominierten Schweigeminuten und konzentrierte RedebeitrÃ¤ge.
Eine franzÃ¶sische Aktivistin schilderte die Stimmung in ihrer Heimat und sprach von Schmerz, aber auch von einem wachsenden BedÃ¼rfnis nach Gerechtigkeit. Vertreter der patriotischen Studentenvertretung aus Belgien betonten, dass der Fall nicht isoliert betrachtet werden dÃ¼rfe. Linksextreme Gewalt sei kein franzÃ¶sisches Problem, sondern ein europÃ¤isches.
Auch Autor und Aktivist Martin Sellner richtete sich an die Versammelten. In seinem Beitrag forderte er, Antifaschismus und Linksextremismus endlich als reale Bedrohung ernst zu nehmen. Es sei nicht hinnehmbar, dass gewaltbereite Strukturen politisch verharmlost oder indirekt durch Ã¶ffentliche Gelder unterstÃ¼tzt wÃ¼rden. Wer politische Gewalt ignoriere oder relativiere, trage Mitverantwortung fÃ¼r ihre Eskalation.
StÃ¶rer am Rande, Geschlossenheit im Zentrum
Am Rande der Mahnwache tauchte eine kleine Gruppe antifaschistischer StÃ¶rer auf. Vor allem als Fotografen versuchten sie, gezielt PortrÃ¤taufnahmen von Teilnehmern anzufertigen. Nach Angaben von Anwesenden wurden diese Versuche unterbunden. GrÃ¶ÃŸere ZwischenfÃ¤lle blieben aus, die Kundgebung verlief insgesamt friedlich. Gerade dieser Kontrast prÃ¤gte das Bild der Mahnwache: hier eine stille, wÃ¼rdige Mahnwache fÃ¼r ein Opfer politischer Gewalt, dort vereinzelte Provokationsversuche. Die Teilnehmer lieÃŸen sich nicht beirren.
Kerzen vor der Botschaft, ein Signal nach Paris
Zum Abschluss begaben sich die Anwesenden geschlossen zur franzÃ¶sischen Botschaft. Dort stellten sie Bilder von Quentin ab und entzÃ¼ndeten Kerzen. In einem letzten Moment der Stille wurde des jungen Aktivisten gedacht. Die Mahnwache endete ohne ZwischenfÃ¤lle, doch die politische Botschaft bleibt. FÃ¼r die Teilnehmer war es nicht nur ein Gedenken, sondern ein Appell: Politische Gewalt darf nicht nach ideologischen MaÃŸstÃ¤ben bewertet werden. Gerechtigkeit fÃ¼r Quentin bedeutet fÃ¼r sie auch, Patriotismus nicht zu dÃ¤monisieren und linksextreme Gewalt klar zu benennen.
POLITISCHE ANZEIGE der Fraktion Europa souverÃ¤ner Nationen (ESN).
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