Anita OrbÃ¡n und Beate Meinl-Reisinger

Anita OrbÃ¡n beim Besuch ihrer Ã¶sterreichischen Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger in Wien.

Foto: Bundesministerium fÃ¼r europÃ¤ische und internationale Angelegenheiten / Wikimedia CC BY 4.0

Ungarn

28. Mai 2026 / 12:55 Uhr

â€žSie sollten sich schÃ¤men!â€œ Offener Brief von Viktor OrbÃ¡n an Anita OrbÃ¡n

In einem offenen Brief hat der frÃ¼here MinisterprÃ¤sident Ungarns, Viktor OrbÃ¡n, seine Namenskollegin Anita OrbÃ¡n des Verrats beschuldigt und ihr Unmenschlichkeit vorgeworfen.Â 

Anita OrbÃ¡n, im Jahr 2010 von Viktor OrbÃ¡n zu Ungarns Sonderbotschafterin fÃ¼r Energiesicherheit ernannt, wechselte jetzt die Seiten und heuerte im Kabinett von Peter Magyar als AuÃŸenministerin an. Die Namenskollegin ist mit dem Chef der Fidesz-Partei nicht verwandt.

Ehemalige Kollegen der Korruption beschuldigt


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Viktor OrbÃ¡n stieÃŸ offenbar sauer auf, dass die nunmehrige AuÃŸenministerin ihre ehemaligen Regierungskollegen der Korruption beschuldigte. Im offenen Brief weist er daher darauf hin, dass Anita OrbÃ¡n wÃ¤hrend ihrer langen Zeit in der Fidesz-Regierung nie eine einzige ErklÃ¤rung, einen Bericht, eine Beobachtung oder auch nur ein Signal im Falle eines Korruptionsverdachts abgegeben habe. 

“Verrat an politischen Rivalen”

Viktor OrbÃ¡n wirft ihr vor, durch den â€žVerrat an unseren politischen Rivalenâ€œ den Ministerposten bekommen zu haben. â€žGott wird es richtenâ€œ, meinte er. Den offenen Brief habe er schreiben mÃ¼ssen, weil es so unmenschlich sei, diejenigen zu beschuldigen und zu diffamieren, â€žmit denen Sie jahrelang zusammengearbeitet haben. Kurz gesagt: Sie sollten sich schÃ¤men!â€œ 

Viktor OrbÃ¡n glaubt, dass Anita OrbÃ¡n fÃ¼r ihr Verhalten den Preis zahlen wird mÃ¼ssen. WÃ¶rtlich sagte er:

Wenn Ihr Chef (OrbÃ¡n meinte Peter Magyar), der alle missbraucht, Sie wiederholt Ã¶ffentlich beschÃ¤mt, werden Sie das wortlos ertragen mÃ¼ssen.Â 


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