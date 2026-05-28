â€žSie sollten sich schÃ¤men!â€œ Offener Brief von Viktor OrbÃ¡n an Anita OrbÃ¡n

In einem offenen Brief hat der frÃ¼here MinisterprÃ¤sident Ungarns, Viktor OrbÃ¡n, seine Namenskollegin Anita OrbÃ¡n des Verrats beschuldigt und ihr Unmenschlichkeit vorgeworfen.Â

Anita OrbÃ¡n, im Jahr 2010 von Viktor OrbÃ¡n zu Ungarns Sonderbotschafterin fÃ¼r Energiesicherheit ernannt, wechselte jetzt die Seiten und heuerte im Kabinett von Peter Magyar als AuÃŸenministerin an. Die Namenskollegin ist mit dem Chef der Fidesz-Partei nicht verwandt.

Ehemalige Kollegen der Korruption beschuldigt

Viktor OrbÃ¡n stieÃŸ offenbar sauer auf, dass die nunmehrige AuÃŸenministerin ihre ehemaligen Regierungskollegen der Korruption beschuldigte. Im offenen Brief weist er daher darauf hin, dass Anita OrbÃ¡n wÃ¤hrend ihrer langen Zeit in der Fidesz-Regierung nie eine einzige ErklÃ¤rung, einen Bericht, eine Beobachtung oder auch nur ein Signal im Falle eines Korruptionsverdachts abgegeben habe.

“Verrat an politischen Rivalen”

Viktor OrbÃ¡n wirft ihr vor, durch den â€žVerrat an unseren politischen Rivalenâ€œ den Ministerposten bekommen zu haben. â€žGott wird es richtenâ€œ, meinte er. Den offenen Brief habe er schreiben mÃ¼ssen, weil es so unmenschlich sei, diejenigen zu beschuldigen und zu diffamieren, â€žmit denen Sie jahrelang zusammengearbeitet haben. Kurz gesagt: Sie sollten sich schÃ¤men!â€œ

Viktor OrbÃ¡n glaubt, dass Anita OrbÃ¡n fÃ¼r ihr Verhalten den Preis zahlen wird mÃ¼ssen. WÃ¶rtlich sagte er:

Wenn Ihr Chef (OrbÃ¡n meinte Peter Magyar), der alle missbraucht, Sie wiederholt Ã¶ffentlich beschÃ¤mt, werden Sie das wortlos ertragen mÃ¼ssen.Â