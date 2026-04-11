Viktor OrbÃ¡n sendet â€žauÃŸerordentliche Botschaftâ€œ an seine ungarischen Landsleute

Viktor OrbÃ¡n (Fidesz) gegen Herausforderer PÃ©ter Magyar (Tisza) heiÃŸt morgen, Sonntag, das spannende Duell bei der Parlamentswahl in Ungarn, auf das ganz Europa schaut. Denn OrbÃ¡n ist fÃ¼r viele, die gegen die Politik von Ursula von der Leyen in der EU sind, eine Art Held geworden. Heute, Samstag, wandte sich OrbÃ¡n in den sozialen Medien nochmals an die BÃ¼rger.

Sichere Heimat aufgebaut

Der ungarische MinisterprÃ¤sident, der schon seit 16 Jahren das Land regiert, bezeichnete seine Worte als â€žauÃŸerordentliche Botschaft an alle Ungarnâ€œ. Am Sonntag, so OrbÃ¡n, wÃ¼rden die Ungarn nicht nur eine Regierung wÃ¤hlen, sondern das Schicksal â€žunseres Landesâ€œ. Gemeinsam mit den BÃ¼rgern habe er eine stabile und sichere Heimat aufgebaut. WÃ¶rtlich sagte er:

Wir haben den IWF nach Hause geschickt, die Banken und multinationalen Konzerne besteuert und damit die AbhÃ¤ngigkeit Ungarns beendet. Wir haben eine Million neue ArbeitsplÃ¤tze geschaffen, obwohl man uns von allen Seiten belÃ¤chelt hat, als wir das versprochen haben. Wir haben die 13. und 14. Monatsrente eingefÃ¼hrt, und durch die ErhÃ¶hung des Mindestlohns haben wir erreicht, dass sich die LÃ¶hne vervierfacht haben.

Familien vor steigenden Energiepreisen geschÃ¼tzt

Weiters zÃ¤hlte OrbÃ¡n als Leistungen auf, ungarische Familien vor steigenden Energiepreisen geschÃ¼tzt zu haben. Man habe einen Zaun gebaut und den illegalen Migrationen Einhalt geboten. Und unter seiner Regierung sei man fÃ¤hig gewesen, wenn nÃ¶tig, auch gegen BrÃ¼ssel â€žNein zum Kriegâ€œ zu sagen. All das seien gemeinsame Erfolge.

Es droht die Gefahr, alles zu verlieren

Doch jetzt drohe Gefahr, â€ždass wir alles verlieren kÃ¶nnten, was wir gemeinsam aufgebaut habenâ€œ. Die Gegner von ihm wÃ¼rden vor nichts zurÃ¼ckschrecken, um die Macht zu erlangen. Sie wÃ¼rden mit auslÃ¤ndischen Geheimdiensten zusammenarbeiten, wÃ¼rden die AnhÃ¤nger der Fidesz mit Gewalt bedrohen und wÃ¼rden mit erfundenen Anschuldigungen schon vor der Wahl Wahlbetrug ausrufen. OrbÃ¡n sprach Klartext:

Das ist ein organisierter Versuch, mit Chaos, Druck und internationaler Diskreditierung die Entscheidung des ungarischen Volkes infrage zu stellen.Â

Nicht die Zeit fÃ¼r Spaltung

Jetzt sei aber nicht die Zeit fÃ¼r Spaltung, nicht die Zeit fÃ¼r Zorn und nicht die Zeit fÃ¼r Hass. Ungarn brauche jetzt Zusammenhalt, Einheit und Sicherheit. OrbÃ¡n rief zur nationalen Einheit auf und versprach, â€žin der bevorstehenden groÃŸen europÃ¤ischen Krise werden wir jede ungarische Familie schÃ¼tzenâ€œ.

Der SchlÃ¼ssel dazu liege am Sonntag in den HÃ¤nden der Ungarn.