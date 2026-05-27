Ã–H lÃ¤dt Ex-Terroristen ein: Ehemalige Al-Kaida-Mitglieder treten an Uni Wien auf

â€žFast 25 Jahre GuantÃ¡namoâ€œ â€“ unter diesem Titel soll am 8. Juni an der UniversitÃ¤t Wien eine Veranstaltung der Ã–sterreichischen HochschÃ¼lerschaft (Ã–H) stattfinden, bei der auch zwei ehemalige HÃ¤ftlinge des US-amerikanischen Lagers auftreten sollen. Einer davon ist der ehemalige Al-Kaida-Terrorist Mohamedou Ould Slahi. Er war Anfang der 1990er-Jahre in der Terrororganisation aktiv und will sogar einen Treueeid geleistet haben.

â€žSicherheitsskandal sondergleichenâ€œ

â€žWie kann es sein, dass Personen mit derartigen HintergrÃ¼nden an Ã¶sterreichischen UniversitÃ¤ten hofiert und ihnen unter dem Deckmantel angeblicher Menschenrechtsdiskurse eine BÃ¼hne geboten wird?â€œ, fragte sich deshalb auch FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker, der von einem â€žSicherheitsskandal sondergleichenâ€œ sprach: â€žWie kÃ¶nnen solche potenziellen GefÃ¤hrder Ã¼berhaupt in unser Land einreisen?â€œ

Islamistische Umtriebe an Unis nicht neu

Hafenecker verwies zudem auf eine bereits im Mai 2024 eingebrachte parlamentarische Anfrage zu Islamistenveranstaltungen im universitÃ¤ren Umfeld. Anlass waren damals Veranstaltungen rund um die â€žDokustelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismusâ€œ, bei denen Vertreter von â€žCage Austriaâ€œ gemeinsam mit Akteuren der UniversitÃ¤t Wien auftraten.

Die FPÃ– habe bereits damals vor â€žproblematischen personellen Ãœberschneidungen zwischen islamistischen Aktivisten, der sogenannten â€šDokustelle Islamfeindlichkeitâ€˜ und universitÃ¤ren Einrichtungenâ€œ gewarnt, erklÃ¤rte Hafenecker. Zudem hÃ¤tten salafistische Prediger wie der â€žvom deutschen Staatsschutz beobachtete Marcel Krassâ€œ in Wien auftreten kÃ¶nnen. Offenbar habe man aus all diesen Warnungen nichts gelernt, vielmehr wÃ¼rden die Verantwortlichen einfach weitermachen, so Hafenecker.

Ex-Al-Kaida-Terroristen bekommen BÃ¼hne

Besonders kritisch sieht der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r aktuelle Veranstaltungen vor dem Hintergrund des laufenden Prozesses gegen einen IS-Terroristen in Villach. â€žWÃ¤hrend die BevÃ¶lkerung zunehmend unter importierten Sicherheitsproblemen leidet, dÃ¼rfen ehemalige Al-Kaida-Mitglieder problemlos an UniversitÃ¤ten auftreten und dort als Diskussionspartner prÃ¤sentiert werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Ã–sterreicher, die unter der zunehmenden islamistischen Bedrohung im Land leiden.â€œ

Regierung beschÃ¤ftigt sich mit falschen Themen

Auch die Verlierer-Ampel sieht Hafenecker in der Verantwortung: Sowohl das Innenministerium als auch das Wissenschaftsministerium seien hier in der Ziehung und hÃ¤tten diese Skandalveranstaltung nicht nur zu verantworten, sondern auch zu erklÃ¤ren. Statt konsequent gegen islamistische Netzwerke vorzugehen, beschÃ¤ftige man sich â€žrund um die Uhr mit angeblichem Rechtsextremismusâ€œ.