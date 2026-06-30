Attacke auf Traditionsbetrieb: Zehrer kontert nach Schmieraktion mit â€žNegerbrotâ€œ in â€žLinksextremer Editionâ€œ

Linksextremisten hatten in Klagenfurt die Schaufenster eines SÃ¼ÃŸwarengeschÃ¤fts mit Farbe beschmiert und Plakate angebracht, weil sie sich am Produktnamen einer Schokoladensorte stÃ¶rten â€“ jetzt schlÃ¤gt das Unternehmen humorvoll zurÃ¼ck.
Linke Schmieraktion gegen â€žNegerbrotâ€œ
Stein des AnstoÃŸes fÃ¼r die â€žAntifaâ€œ-Extremisten war eine seit Jahrzehnten in der kÃ¤rntnerischen Landeshauptstadt bekannte und beliebte SÃ¼ÃŸspeise namens â€žNegerbrotâ€œ, eine dunkle Schokolade mit HaselnÃ¼ssen. Auch der Traditionsbetrieb Zehrer bietet diese seit Jahren mit groÃŸem Erfolg an, und das in zahlreichen Variationen.
An eine Umbenennung der Schokolade denkt man dort â€“ wie auch unter den allermeisten KÃ¤rntnern â€“ nicht. Das stÃ¶rte wiederum die linken â€žAktivistenâ€œ, die am vergangenen Freitag die Schaufenster mit pinker Farbe beschmierten und Plakate mit bedrohlichen SprÃ¼chen wie â€žHabt ihr den Schuss nicht gehÃ¶rt?!â€œ beklebten. Dazu bekannt hat sich die linke Gruppe â€žWiderstandskollektiv Klagenfurt / Celovecâ€œ.
â€žLinksextreme Editionâ€œ in â€žAntifaâ€œ-Optik
Das SÃ¼ÃŸwarengeschÃ¤ft Zehrer mit prominentem Sitz in der Klagenfurter Innenstadt will sich davon nicht einschÃ¼chtern lassen und kam auf eine besondere Idee: Eben jenes â€žNegerbrotâ€œ, an dem sich die Linken so stÃ¶ren, gibt es dort jetzt als â€žLinksextreme Editionâ€œ aus Vollmilch â€“ und zwar in dem Design, mit dem die Linksradikalen das GeschÃ¤ft beschmiert hatten. â€žDas Sonderdesign anlÃ¤sslich der feigen Schmieraktion, wenn man sich nicht einer linken Minderheit beugtâ€œ, zeigte sich der Traditionsbetrieb schnippisch. Um 39,90 Euro kann die Tafel mit etwa 550â€“600 Gramm erworben werden.