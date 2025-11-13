Neuer linksextremer Anschlag: Haus und Fahrzeug von Ex-FDP-Politikerin Beer beschÃ¤digt

Erst kÃ¼rzlich war der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann zum Opfer eines Brandanschlages auf sein Auto und vier andere Fahrzeuge geworden, kurz darauf tauchte auf dem verbotenen linksextremen Portal indymedia ein Bekennerschreiben auf. Nun wurde in Frankfurt das Haus von Nicola Beer, VizeprÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Investitionsbank und von 2019 bis 2023 VizeprÃ¤sidentin des EuropÃ¤ischen Parlaments sowie ehemalige FDP-GeneralsekretÃ¤rin, Ziel eines linksextremen Anschlags.
Fassade beschmiert und Fahrzeug beschÃ¤digt
Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag der vergangenen Woche, wurde aber erst jetzt Ã¶ffentlich bekannt. Unbekannte TÃ¤ter haben die Hausfassade mit lila Farbe besprÃ¼ht und das Auto von Beers Ehemann JÃ¼rgen Illing beschÃ¤digt. Ein Sprecher der Polizei bestÃ¤tigte, dass der Staatsschutz wegen SachbeschÃ¤digung ermittelt.
Angebliche NÃ¤he zu OrbÃ¡n reicht Extremisten als Motiv
Die SchÃ¤den am Auto Illings sind umfangreich: So wurden die Reifen zerstochen, eine Scheibe des Autos zerschlagen und ein FeuerlÃ¶scher im Innenraum entleert. In einem im Internet verÃ¶ffentlichten Bekennerschreiben selbsternannter “Antifaschisten” wird Beer und Illing eine zu groÃŸe NÃ¤he zum ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n nahegelegt. Illing selbst ist ungarischer Honorarkonsul in Frankfurt.
SolidaritÃ¤t mit “Hammerbande”
Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang mit der linksextremen “Hammerbande“, deren RÃ¤delsfÃ¼hrer Simeon T. weiterhin in Ungarn in Untersuchungshaft sitzt. Die TÃ¤ter bezeichnen ihre Opfer in einem Bekennerschreiben als “OrbÃ¡n-Versteher” und zeigen SolidaritÃ¤t mit Simeon T., der sich jetzt als “Frau” identifiziert und sich “Maja” nennt. Die Gruppe, auch unter dem Namen “Antifa-Ost” bekannt, hatte mit Hammern, TotschlÃ¤gern und SchlagstÃ¶cken an einem Gedenkmarsch teilgenommen und mehrere Teilnehmer bei ihren brutalen Ãœbergriffen schwer verletzt.
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