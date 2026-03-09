Anschlag auf Wiener Wohnhaus am “Feministischen Kampftag”

Das Amerlinghaus in Wien-Neubau macht seinem Ruf als linksextremistische Keimzelle weiter alle Ehre. Die gewaltbereite â€žAntifaâ€œ fÃ¼hlt sich hier wie zuhause – und gestern, Sonntag, nÃ¼tzten GÃ¤ste des Amerlinghauses den internationalen Weltfrauentag als â€žFeministischen Kampftagâ€œ, an dem schwere SachbeschÃ¤digung angerichtet wurde.
Stiegenhaus mit Parolen beschmiert
Opfer waren unbeteiligte Bewohner eines benachbarten Hauses. Dort waren mehrere linksextreme TÃ¤ter illegal in ein Wohnhaus eingedrungen und beschmierten auf fÃ¼nf Stockwerken WÃ¤nde und TÃ¼ren mit Parolen wie â€žWir kriegen euch alleâ€œ, â€žNazis jagenâ€œ, â€žBurschis aufs Maul hauenâ€œ oder â€žAlerta Queerfiministaâ€œ. Anrainer verstÃ¤ndigten die Polizei, die SachbeschÃ¤digung wurde zur Anzeige gebracht.
Im Amerlinghaus gibt es auch einen sogenannten â€žflintafightclubâ€œ – diese Dame kÃ¼ndigte auf Instagram an, dem Patriarchat in die â€žGoschn hauenâ€œ zu wollen.Â
Linksextreme Gewalt gedeiht in Wien
Der entstandene Schaden gehe in Summe in den sechstelligen Bereich, berichteten FPÃ–-Wien-Extremismussprecher Leo Lugner und sein Landtagsabgeordneten-Kollege Udo Guggenbichler in einer gemeinsamen Aussendung. Sie forderten ein sofortiges politisches Handeln:Â
Die jÃ¼ngsten Ereignisse zeigen einmal mehr, dass linksextreme Gewalt in Wien in einem Umfeld gedeiht, das seit Jahren von der SPÃ–-Stadtregierung finanziell unterstÃ¼tzt wird. BÃ¼rgermeister Michael Ludwig muss die FÃ¶rderungen fÃ¼r das Amerlinghaus umgehend einstellen.
Farbbeutel auf Jugendstilhaus
Der Vorfall vom Sonntag ist kein Einzelfall. Parallel zum Wiener Akademikerball am 20. Februar 2026 wurde eine Fassade eines Jugendstilhauses im denkmalgeschÃ¼tzten Spittelberg-Viertel mit zahlreichen Farbbeuteln beworfen. Der Schaden fÃ¼r die Anwohner des Hauses, in dem neben einer Studentenverbindung Familien mit Kindern sowie Ã¤ltere Menschen leben, belÃ¤uft sich laut ersten SchÃ¤tzungen auf eine fÃ¼nfstellige Summe.
Systematische Verharmlosung endlich beenden
Der Linksextremismus-Sprecher der FPÃ–, Nationalratsabgeordneter Sebastian Schwaighofer, wertete den jÃ¼ngsten Anschlag als Beweis fÃ¼r die steigende Gewaltbereitschaft von Linksextremisten. Seitens der Verlierer-Ampel und weiter Teile der Mainstream-Medienlandschaft mÃ¼sse die â€žsystematische Verharmlosung des Linksextremismusâ€œ endlich beendet werden, forderte Schwaighofer in einer Aussendung:Â
WÃ¤hrend sich die Systemparteien eine angebliche â€žGefahr von Rechtsâ€œ herbeifantasieren und sich dazu sogar vom linken Privatverein DÃ–W auf Steuerzahlerkosten einen Bericht produzieren lassen, sind sie am â€žlinken Augeâ€œ vÃ¶llig blind.