BrÃ¼ssel will Rechtspartei den Geldhahn abdrehen und Parteistatus aberkennen

In BrÃ¼ssel reagiert das Establishment panisch auf den Aufstieg europÃ¤ischer Rechtsparteien: Mehr als 181 EU-Abgeordnete wollen die EuropÃ¤ische Parteienaufsicht mit einer PrÃ¼fung der Partei Europa der SouverÃ¤nen Nationen (ESN) beauftragen, ob diese gegen EU-Grundwerte verstÃ¶ÃŸt; eine Mehrheit im Parlament gilt als wahrscheinlich.

ESN soll finanziell beseitigt werden

Sollte das Verfahren eingeleitet und das ESN, zu der auch die AfD gehÃ¶rt, der Parteistatus aberkannt werden, kÃ¶nnte sie ihre EU-Finanzierung in HÃ¶he von rund zwei Millionen Euro verlieren. Dass das EU-Parlament gegen die Partei vorgeht, sorgt naturgemÃ¤ÃŸ fÃ¼r Kritik, unter anderem von den Patrioten fÃ¼r Europa (PfE): FPÃ–-Delegationsleiter Harald Vilimsky sieht darin â€žein hÃ¶chst bedenkliches DemokratieverstÃ¤ndnis innerhalb der EU-Institutionenâ€œ. Wer glaube, politische Mitbewerber nicht mit Argumenten, sondern mit Verbotsfantasien bekÃ¤mpfen zu mÃ¼ssen, verabschiede sich von den Grundprinzipien einer pluralistischen Demokratie, so der freiheitliche Delegationsleiter. â€žDemokratisch gewÃ¤hlte Parteien gehÃ¶ren an die Wahlurne und in die politische Debatte â€“ nicht auf eine Verbotslisteâ€œ, stellte er klar.

â€žSo funktionieren autoritÃ¤re Systemeâ€œ

Demokratie lebe vom Wettbewerb der Ideen und von der freien Entscheidung der BÃ¼rger, so Vilimsky. Wer versuche, unliebsame Oppositionsparteien aus dem politischen Wettbewerb zu drÃ¤ngen, ersetze die demokratische Auseinandersetzung durch politische Ausgrenzung. Parteienverbote gegen demokratisch gewÃ¤hlte Parteien dÃ¼rften in Europa keinen Platz haben: â€žSo funktioniert Demokratie nicht â€“ so funktionieren autoritÃ¤re Systeme.â€œ

EU belehrt die Welt Ã¼ber Demokratie und will die eigene abschaffen

Vilimsky wirft der EU Doppelmoral vor: WÃ¤hrend sie weltweit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einfordere, denke sie innerhalb Europas Ã¼ber Verbote politischer Parteien nach, die nicht dem Weltbild der etablierten Parteien entsprÃ¤chen. Dadurch verliere die EU an GlaubwÃ¼rdigkeit. Verbote demokratisch legitimierter Oppositionsparteien hÃ¤tten in Europa keinen Platz.