Chatkontrolle kehrt zurÃ¼ck: BrÃ¼ssel sucht den Weg an Parlamenten vorbei

Als Anfang April die Nachricht kam, dass Online-Plattformen in der EU private Nachrichten nicht mehr ohne konkreten Anlass automatisiert durchsuchen dÃ¼rfen, klang das nach einem Sieg fÃ¼r Datenschutz und digitale Grundrechte. Doch schon damals war klar: Das Aus fÃ¼r die sogenannte freiwillige Chatkontrolle war nur vorlÃ¤ufig.

Frist war ausgelaufen

Die befristete Ausnahme von europÃ¤ischen Datenschutzregeln war ausgelaufen, weil sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten nicht auf eine VerlÃ¤ngerung einigen konnten. BrÃ¼ssel aber hatte die PlÃ¤ne nicht aufgegeben.

Und reagierte schnell: Nach Berichten Ã¼ber aktuelle Verhandlungen sollen EU-Gremien daran arbeiten, die ausgelaufene Grundlage fÃ¼r automatisierte Scans privater Kommunikation wiederzubeleben.

FPÃ– spricht von Umgehung des Parlaments

Die freiheitlichen EU-Abgeordneten Elisabeth Dieringer und Petra Steger kritisieren das Vorgehen scharf:

Das ist der eigentliche Skandal: Eine demokratische Abstimmung wird als lÃ¤stige FormalitÃ¤t behandelt, die man notfalls Ã¼ber Hinterzimmer-Gremien aushebelt.

Denn ausgerechnet ParlamentsprÃ¤sidentin Roberta Metsola (Fraktion EuropÃ¤ischer Volksparteien, wie die Ã–VP) soll selbst dazu angeregt haben, die Regelung Ã¼ber die zypriotische RatsprÃ¤sidentschaft wieder aufleben zu lassen.

Streit um Kinderschutz und Grundrechte

Die Chatkontrolle wird dabei gut verpackt: Es gehe um den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch und die Notwendigkeit, entsprechende Inhalte im Netz schneller zu finden. Doch darf der Schutz von Kindern als BegrÃ¼ndung fÃ¼r eine massenhafte Kontrolle unbescholtener BÃ¼rger dienen?

â€žMillionen Menschen in Ã–sterreich und Europa nutzen WhatsApp und Signal gerade deshalb, weil diese Dienste Ende-zu-Ende-verschlÃ¼sselt sind. Wer dort eine HintertÃ¼r einbaut, Ã¼berwacht nicht Kriminelle, sondern jede private Nachricht, jedes Familienfoto, jedes GesprÃ¤ch unbescholtener BÃ¼rger,â€œ so Steger.

Volksparteien mit Ãœberwachungsphantasien

Nach dem Auslaufen der Regelung im FrÃ¼hjahr nahm der politische Druck in BrÃ¼ssel wieder zu. Die zypriotische RatsprÃ¤sidentschaft brachte eine befristete FortfÃ¼hrung der Grundlage ins Spiel. Auch aus der EuropÃ¤ischen Volkspartei kam UnterstÃ¼tzung fÃ¼r eine Wiederbelebung der Kontrollen.

Das passt, denn in Ã–sterreich ist es auch die Ã–VP, die seit Jahren als stÃ¤rkste Treiberin in Sachen BÃ¼rgerkontrolle fungiert.

Unternehmen geraten in Rechtsunsicherheit

Die Debatte betrifft nicht nur BÃ¼rger, sondern auch Anbieter digitaler Dienste und Unternehmen, die Kommunikationsplattformen nutzen. Dieringer warnt:

FÃ¼r Unternehmen, die Kommunikationsdienste anbieten oder nutzen, bedeutet das zusÃ¤tzlich permanente Rechtsunsicherheit: Erst lÃ¤uft eine Regelung aus, dann wird sie durch informelle Absprachen wiederbelebt, ohne dass jemand verlÃ¤sslich weiÃŸ, welche Regeln morgen gelten.

Anbieter mÃ¼ssen abwÃ¤gen, ob und wie sie Kommunikationsinhalte prÃ¼fen dÃ¼rfen oder mÃ¼ssen, wÃ¤hrend Datenschutzrecht, Strafverfolgungsinteressen und technische VerschlÃ¼sselung miteinander kollidieren.

Entscheidung Ã¼ber die digitale PrivatsphÃ¤re

Die FPÃ–-Abgeordneten fordern eine klare Absage an jede Wiederbelebung der ausgelaufenen Ausnahmeregelung. FÃ¼r sie steht fest, dass Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung nicht durch technische HintertÃ¼ren ausgehÃ¶hlt werden darf.

â€žWer die Entscheidung des Parlaments nicht akzeptiert, sondern Ã¼ber RÃ¤te und PrÃ¤sidentenkonferenzen aushebelt, handelt gegen die eigenen demokratischen Spielregeln der EUâ€œ, erklÃ¤rten Dieringer und Steger.