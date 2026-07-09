Trotz Ablehnung: Volksparteien hÃ¶ren nicht auf und holen Chatkontrolle durch die HintertÃ¼r

Die Chatkontrolle ist zurÃ¼ck. Nach dem Auslaufen einer befristeten Ausnahmeregelung im April soll das EU-Parlament erneut Ã¼ber eine VerlÃ¤ngerung abstimmen.

Neuer Anlauf zur umstrittenen BÃ¼rgerÃ¼berwachung

Diese Ausnahme hatte Online-Diensten wie WhatsApp, Instagram, Microsoft oder Google erlaubt, private Kommunikation freiwillig zu durchleuchten. Vorerst ging es um Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs und VerdachtsfÃ¤lle.

Also alles nur zum Wohle der EuropÃ¤er. Aber die ziehen nicht mit.

Worum es bei der Chatkontrolle wirklich geht

Denn im Kern geht es um die Frage, ob private Nachrichten automatisiert durchsucht werden dÃ¼rfen, obwohl gegen die Absender kein konkreter Verdacht besteht.

Die nun diskutierte â€žChatkontrolle 1.0â€œ betrifft vor allem eine befristete Ausnahme von der ePrivacy-Regelung. Sie soll Plattformen ermÃ¶glichen, Inhalte freiwillig zu scannen. Parallel wird weiter Ã¼ber eine dauerhafte LÃ¶sung verhandelt, die von Kritikern als â€žChatkontrolle 2.0â€œ bezeichnet wird. Besonders sensibel ist dabei die Debatte Ã¼ber Ende-zu-Ende-VerschlÃ¼sselung und sogenanntes Client-Side-Scanning, also das Durchsuchen von Inhalten direkt auf dem GerÃ¤t des Nutzers.

Das umstrittene Eilverfahren

Das EU-Parlament hatte die VerlÃ¤ngerung dieser Vorgehensweise im MÃ¤rz abgelehnt. Nun soll der Text Ã¼ber ein Dringlichkeitsverfahren erneut behandelt werden.

Treiber ist die EVP-Fraktion, also die vereinigten Volksparteien Europas, zu denen auch die Ã–VP gehÃ¶rt. Sie ist in Ã–sterreich auch die heftigste Verfechterin der Chatkontrolle.

EU-ParlamentsprÃ¤sidentin gegen Parlament

Die EVP brachte also die befristete VerlÃ¤ngerung Ã¼ber ein selten genutztes Verfahren wieder auf die Tagesordnung. Demnach bat die EVP-Fraktion ParlamentsprÃ¤sidentin Roberta Metsola bereits am 17. Juni, die VerlÃ¤ngerung voranzutreiben; anschlieÃŸend einigten sich die Mitgliedstaaten auf eine Wiederaufnahme der Ãœbergangsregelung.

Und das, obwohl das Parlament dagegen gestimmt hatte.

Abstimmungstrick

Brisant ist auch die Abstimmungslogik: In der zweiten Lesung braucht es eine absolute Mehrheit aller Abgeordneten, also mindestens 361 Stimmen, um den Text abzulehnen oder zu Ã¤ndern. Bleibt eine solche Mehrheit aus, kÃ¶nnte der Vorschlag angenommen werden. Kritiker warnen deshalb, dass Abwesenheiten kurz vor der Sommerpause den BefÃ¼rwortern helfen kÃ¶nnten.

FPÃ–: â€žKein Ãœberwachungsraum fÃ¼r BrÃ¼sselâ€œ

Die FPÃ–-EU-Abgeordneten Petra Steger und Elisabeth Dieringer lehnen die Chatkontrolle grundsÃ¤tzlich ab. Steger erklÃ¤rte, private Kommunikation sei â€žkein Ãœberwachungsraum fÃ¼r BrÃ¼sselâ€œ. Dieringer argumentierte, echter Kinderschutz mÃ¼sse bei TÃ¤tern ansetzen: â€žWer Kinder schÃ¼tzen will, muss TÃ¤ter verfolgen.â€œ

Die FPÃ– warnt vor einer Normalisierung technischer Kontrollstrukturen und kritisiert besonders die Ã–VP, die das Verfahren aus Sicht der Freiheitlichen mittrage.

Demokratiepolitischer Tabubruch

Steger und Dieringer sehen im Eilverfahren einen demokratiepolitischen Tabubruch. FÃ¼r sie dÃ¼rfe ein Grundrechtseingriff dieser Tragweite nicht kurz vor der Sommerpause mit maximalem Zeitdruck behandelt werden.

Die freiheitliche Linie ist damit klar: gezielte Strafverfolgung ja, automatisierte Durchsuchung privater Kommunikation nein.

GrÃ¼ne: â€žZombie-Gesetzâ€œ und Angriff auf Grundrechte

Auch die GrÃ¼nen Ã¼ben scharfe Kritik. EU-Abgeordnete Lena Schilling spricht von einem gefÃ¤hrlichen PrÃ¤zedenzfall. Das Parlament habe die Chatkontrolle bereits abgelehnt; nun werde der Vorschlag erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Sie kÃ¼ndigte an, gegen die RÃ¼ckkehr der â€žanlasslosen MassenÃ¼berwachungâ€œ stimmen zu wollen.

SÃ¼leyman Zorba, Sprecher der GrÃ¼nen fÃ¼r Digitalisierung, Netzpolitik und Datenschutz, wirft der Ã¶sterreichischen Bundesregierung aus Ã–VP, SPÃ– und Neos vor, einen Kurswechsel im Rat mitgetragen zu haben. Aus seiner Sicht wurde damit der jahrelange Ã¶sterreichische Widerstand gegen die Chatkontrolle aufgegeben.

Neos: Rechtsstaat statt pauschaler Kontrolle

Die Neos wagen es, aus der Ã–VP-Linie auszuscheren. Auch EU-Abgeordneter Helmut BrandstÃ¤tter spricht sich fÃ¼r â€žgezielte Verfolgung statt MassenÃ¼berwachungâ€œ aus. Ermittlungen mÃ¼ssten sich gegen konkrete VerdÃ¤chtige richten und rechtsstaatlich abgesichert sein, nicht gegen die gesamte BevÃ¶lkerung.

Die Neos betonen zugleich, dass Kinderschutz und Grundrechte nicht gegeneinander ausgespielt werden dÃ¼rften. FÃ¼r linke Bewegungen Ã¼blich, rief BrandstÃ¤tter nach einer dauerhafte EU-LÃ¶sung, die StrafverfolgungsbehÃ¶rden wirksame Instrumente gibt, aber VerschlÃ¼sselung und vertrauliche Kommunikation schÃ¼tzt.