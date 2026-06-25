Dank Volksparteien: EU-Parlament stimmt fÃ¼r digitalen Euro

Der digitale Euro kommt â€“ dank der â€žKonservativenâ€œ der EuropÃ¤ischen Volkspartei (EVP): Mit 43 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde der Bericht zum digitalen Euro im Rahmen des â€žSingle Currency Packageâ€œ im EU-Parlament angenommen.

â€žDas ist kein harmloses Zahlungsprojektâ€œ

Widerstand kam von den patriotischen Parteien, darunter auch den Freiheitlichen. Deren EU-Mandatar Gerald Hauser sprach vom â€žEinstieg in ein neues System fÃ¼r kontrollierbares Geldâ€œ. â€žDeswegen haben wir Patrioten geschlossen dagegen gestimmtâ€œ, so Hauser.

Nationalbank empfiehlt Bargeldreserven

â€žDas EuropÃ¤ische Parlament hÃ¤tte diese Verhandlungsposition nicht annehmen dÃ¼rfen. Dieses Mandat gehÃ¶rt nicht durchgewunken, sondern gestoppt!â€œ, erklÃ¤rte er. Wer dem Paket zustimme, Ã¶ffne â€žder schrittweisen VerdrÃ¤ngung des Bargelds TÃ¼r und Torâ€œ. In der VerdrÃ¤ngung des Bargelds sieht Hauser â€žauch eine maÃŸgebliche sicherheitspolitische Problematikâ€œ, unter anderem deshalb, weil sogar die Ã–sterreichische Nationalbank (OeNB) fÃ¼r lÃ¤ngere AusfÃ¤lle elektronischer Zahlungsmittel Vorsorge empfiehlt. Auch in Schweden wird in einer InformationsbroschÃ¼re ausdrÃ¼cklich geraten, ausreichend Bargeld â€“ fÃ¼r mindestens eine Woche â€“ in unterschiedlichen StÃ¼ckelungen bereitzuhalten.

Bargeld schÃ¼tzen und steuerbare Geldfunktionen verbieten

Sein Fazit: â€žBargeld ist nicht nur Freiheit, sondern auch Sicherheit!â€œ Seine Forderung: Das Bargeld mÃ¼sse dauerhaft geschÃ¼tzt werden â€“ und zwar â€ždurch eine echte Bargeldannahmepflicht, ein Recht auf Barzahlung, ein Recht auf analoge Teilhabe und ein klares Verbot programmierbarer oder politisch steuerbarer Geldfunktionenâ€œ.

Die BÃ¼rger brÃ¤uchten kein â€žEU-Kontrollgeldâ€œ, keine digitale GÃ¤ngelung und keine weitere Machtverschiebung zu Zentralbanken, BehÃ¶rden und Systemeliten.