Widerstand gegen digitalen Euro: Hauser fordert â€žknallharten Bargeldschutzâ€œ

Der digitale Euro kommt immer nÃ¤her â€“ doch von den Freiheitlichen kommt in BrÃ¼ssel weiterhin Widerstand: FPÃ–-Mandatar Gerald Hauser fordert einen verbindlichen Schutz des Bargelds und gesetzliche Grenzen gegen digitale Kontrolle.

Sogar EU-DatenschutzbehÃ¶rden warnen

Am 23. Juni stimmt der Wirtschaftsausschuss des EU-Parlaments Ã¼ber den digitalen Euro ab. Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) verkaufe das Projekt als â€ždigitales Bargeldâ€œ, erklÃ¤rte Hauser. DafÃ¼r brauche es jedoch eine Zahlungsinfrastruktur â€“ und diese benÃ¶tige Identifizierung, Limits, PrÃ¼fungen und Datenverarbeitung. Selbst europÃ¤ische DatenschutzbehÃ¶rden wÃ¼rden davor warnen, dass alle Transaktionen erfasst werden kÃ¶nnten, so Hauser.

Er sieht darin ein â€žSystemproblemâ€œ, auch weil sÃ¤mtliche Zahlungen unabhÃ¤ngig vom Betrag erfasst werden kÃ¶nnten. Ebenso warnte er vor den Halteobergrenzen: â€žWer begrenzen will, wie viel digitaler Euro jemand halten darf, muss den BÃ¼rger technisch erfassen. Das bedeutet einen Verlust von AnonymitÃ¤t.â€œ

Nur Bares ist Wahres

Den digitalen Euro sieht er als Gefahr fÃ¼r das Bargeld. Er erinnerte daran, dass selbst das EU-Parlament Bargeld als das â€žeinzige Zahlungsmittel fÃ¼r direkte persÃ¶nliche Zahlungen ohne Drittpartei und ohne elektronische AusrÃ¼stungâ€œ bezeichnet. Gleichzeitig wÃ¼rden die Bargeldgrenzen immer weiter gesenkt. â€žWer jetzt den digitalen Euro einfÃ¼hrt, beschleunigt eine Entwicklung, die ohnehin schon lÃ¤uftâ€œ, mahnte Hauser.

Kein digitaler Euro ohne Schutz des Bargelds

Seine Forderung ist klar: â€žKein digitaler Euro ohne knallharten Bargeldschutz im Gesetz”. Damit meint er eine verpflichtende Annahme von Bargeld, einen flÃ¤chendeckenden Zugang sowie Schutz vor digitalem Zahlungszwang. Auch seine Position in Sachen Datenschutz ist eindeutig:

Nicht Versprechen in ErwÃ¤gungsgrÃ¼nden, sondern klare Pflichten im Gesetz. Die BÃ¼rger haben ein Recht auf Vertraulichkeit und auf die Freiheit, mit Bargeld zu bezahlen.

EZB muss fÃ¼r Transparenz sorgen

Hauser will deshalb eine Anfrage an die EZB selbst stellen â€“ er will wissen: