Widerstand gegen PlÃ¤ne aus BrÃ¼ssel: EU drÃ¤ngt auf schnellen Ukraine-Beitritt

Der EU-Beitritt der Ukraine rÃ¼ckt trotz allen Widerstands immer nÃ¤her: Vor allem EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas drÃ¤ngen auf Tempo. Sie sehen den Beitritt der Ukraine als Instrument gegen Russland: Eine mÃ¶glichst frÃ¼he Aufnahme des Landes in die Union wÃ¼rde StabilitÃ¤t schaffen und die Westbindung der Ukraine festigen, so das Argument. PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj kann es wÃ¤hrenddessen nicht schnell genug gehen, er strebt einen EU-Beitritt bereits bis 2027 an.

Ukraine-Beitritt wirtschaftlich kaum zu stemmen

Die PlÃ¤ne aus BrÃ¼ssel kommen nicht Ã¼berall gut an: Mehrere Mitgliedsstaaten bremsen diese Ambitionen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hÃ¤lt das Zieljahr 2027 fÃ¼r unrealistisch, Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron sprach sogar von einem Prozess, der Jahrzehnte dauern kÃ¶nnte. Auch aus Ã–sterreich, Schweden und den Niederlanden kommen warnende Stimmen. Sie verweisen auf die gewaltigen wirtschaftlichen und institutionellen Probleme eines ukrainischen Beitritts.

Neue Milliardenbelastungen fÃ¼r Nettozahler

Die Ukraine wÃ¤re eines der grÃ¶ÃŸten AgrarlÃ¤nder der Union und wÃ¼rde die Agrarsubventionen und damit den EU-Haushalt stark verÃ¤ndern. Zudem wÃ¼rde ein derart groÃŸes neues Mitglied das MachtgefÃ¼ge innerhalb der EU verschieben. Ebenfalls ungelÃ¶st bleiben zentrale Reformfragen: Korruption, schwache Rechtsstaatlichkeit und ineffiziente Verwaltung sind noch immer groÃŸe Baustellen in dem Kriegsland.

OrbÃ¡n weiter gegen Ukraine-Beitritt

FÃ¼r zusÃ¤tzlichen ZÃ¼ndstoff sorgt Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n, der bekanntlich als hÃ¤rtester Gegner eines raschen Beitritts gilt. Da neue Mitglieder nur mit Einstimmigkeit aufgenommen werden kÃ¶nnen, hat Ungarn ein faktisches Vetorecht. OrbÃ¡n deutete bereits an, dass Ungarn jede RegelÃ¤nderung blockieren kÃ¶nnte.

Langsamer Beitritt durch die HintertÃ¼r

In BrÃ¼ssel sucht man daher nach Alternativen. Diskutiert wird ein Modell der â€žMitgliedschaft lightâ€œ, also eine progressive Integration: Die Ukraine kÃ¶nnte, wie berichtet, schrittweise in die EU eingebunden werden â€“ zunÃ¤chst mit eingeschrÃ¤nkten Stimmrechten und begrenztem Zugang zu EU-Geldern. Diese ZwischenlÃ¶sung bleibt jedoch umstritten.

EU setzt auf Konfrontation statt Diplomatie

Seit dem Beginn des Russland-Ukraine-KriegsÂ im Jahr 2022 versteht die EU ihre Erweiterungspolitik zunehmend als strategische Machtfrage. Eine klare europÃ¤ische Perspektive fÃ¼r Kiew sieht man in BrÃ¼ssel als wichtigen Schritt gegen Russland.