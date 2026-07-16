Brunner drÃ¤ngt auf Aus der Grenzkontrollen â€“ Vilimsky sagt: â€žGrob fahrlÃ¤ssigâ€œ

Viel hÃ¶rt man ja nicht mehr vom frÃ¼heren Ã–VP-Finanzminister Magnus Brunner, der nach dem hinterlassenen Budget-Desaster EU-Migrationskommissar wurde. Im medialen Sommerloch meldete er sich jetzt zu Wort. Allerdings mit einer Forderung, die den meisten Ã–sterreichern wohl nicht gefallen wird.

Ende der Binnengrenzen

Brunner forderte nÃ¤mlich Ã–sterreich und Deutschland auf, die Kontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen. Ã–sterreich kontrolliert die Grenze zu Slowenien, Deutschland nach Luxemburg. Die EU-AuÃŸengrenzen seien durch den Pakt fÃ¼r Migration und Asyl nunmehr besser geschÃ¼tzt, weil die Verfahren an den AuÃŸengrenzen stattfinden, sagte Brunner.

Asylpakt nur eine Farce

â€žDas ist entschieden zurÃ¼ckzuweisenâ€œ, reagierte EU-Abgeordneter Harald Vilimsky auf Nachfrage von unzensuriert. Der EU-Migrations- und Asylpakt sei eine Farce und keinesfalls eine ausreichende Grundlage, um bestehende Grenzkontrollen aufzugeben. Die EU habe seit Jahren bewiesen, dass sie illegale Migration nicht wirksam eindÃ¤mmen und ihre AuÃŸengrenzen nicht verlÃ¤sslich schÃ¼tzen kÃ¶nne â€“ Migrationspakt und Abkommen hin oder her.

WÃ¶rtlich sagte Vilimsky: