Gute Nachricht: VorlÃ¤ufiges Aus fÃ¼r anlasslose Chatkontrolle durch BehÃ¶rden

Online-Plattformen in der EuropÃ¤ischen Union dÃ¼rfen seit dem gestrigen Freitag private Nachrichten nicht mehr automatisiert durchsuchen.

Ausnahme von Datenschutzregeln ausgelaufen

Grund dafÃ¼r ist das Auslaufen einer befristeten Ausnahme von den europÃ¤ischen Datenschutzregeln, auf deren VerlÃ¤ngerung sich EU-Parlament und Mitgliedstaaten nicht einigen konnten.

Eine VerlÃ¤ngerung dieser Regelung scheiterte nun in den Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Parlament. Damit ist die rechtliche Grundlage fÃ¼r die bisherige Ãœberwachungspraxis weggefallen.

NatÃ¼rlich nur zum Schutze der SchwÃ¤chsten

Die sogenannte â€žfreiwillige Chatkontrolleâ€œ erlaubte es groÃŸen Plattformen wie WhatsApp, Instagram, Google-Diensten oder LinkedIn, Inhalte automatisiert zu scannen. NatÃ¼rlich alles nur zum Schutze der SchwÃ¤chsten, nÃ¤mlich der Kinder. Es wurde behauptet, dass die Nachrichten auf Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs oder sogenannte Grooming-Versuche untersucht wÃ¼rden.

Millionen Verdachtsmeldungen

Die bisherigen Kontrollen lieferten laut Innenministerium zahlreiche Hinweise: Allein 2025 gingen Ã¼ber diesen Weg 21.830 Verdachtsmeldungen beim Bundeskriminalamt ein. Unklar bleibt jedoch, wie viele dieser Hinweise tatsÃ¤chlich zu strafrechtlichen Ermittlungen oder Anzeigen fÃ¼hrten.

Auch auf EU-Ebene wurden groÃŸe Mengen an Daten gemeldet. So Ã¼bermittelte der Konzern Meta im Jahr 2024 rund 1,5 Millionen verdÃ¤chtige Inhalte mit EU-Bezug. Andere Unternehmen wie Microsoft meldeten deutlich weniger FÃ¤lle.

Ãœberwachung als langfristiges EU-Projekt

Seit geraumer Zeit entwickelt die EU Instrumente, um digitale Kommunikation stÃ¤rker zu regulieren und zu kontrollieren. Bereits heute Ã¼berprÃ¼fen groÃŸe Online-Plattformen Inhalte automatisiert darauf, ob sie gesetzlichen Vorgaben sowie ihren eigenen Richtlinien entsprechen, die teils auch Einfluss auf die Meinungsfreiheit haben.

UrsprÃ¼nglich hÃ¤tte diese Form der Ãœberwachung im August 2024 enden sollen. Stattdessen verfolgte die EU-Kommission PlÃ¤ne, sie durch ein deutlich umfassenderes System zu ersetzen. Dieses hÃ¤tte es BehÃ¶rden ermÃ¶glicht, Kommunikationsinhalte weitreichend und jederzeit einzusehen.

Kinderschutz als BegrÃ¼ndung

Die vorgeschlagenen MaÃŸnahmen stieÃŸen auf breite Kritik â€“ nicht nur von DatenschÃ¼tzern, Juristen und BÃ¼rgerrechtsorganisationen, sondern auch von Vertretern des Kinderschutzes, die sich nicht fÃ¼r solche Zwecke instrumentalisieren lassen wollten.

DarÃ¼ber hinaus gibt es bislang keinen belastbaren Nachweis dafÃ¼r, dass die massenhafte Durchleuchtung privater Kommunikation durch Anbieter wie Meta, Google oder Microsoft tatsÃ¤chlich entscheidend zur AufklÃ¤rung von MissbrauchsfÃ¤llen oder zum Schutz betroffener Kinder beitrÃ¤gt.

Eingriff in Grundrechte

Es geht jedenfalls um einen weitreichenden Eingriff in fundamentale Rechte. Unter dem Vorwand der MissbrauchsbekÃ¤mpfung sollte ein System etabliert werden, das eine flÃ¤chendeckende Ãœberwachung ermÃ¶glicht.

Die Chatkontrolle â€“ unabhÃ¤ngig davon, ob freiwillig oder verpflichtend â€“ ist unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig und in ihrer Wirksamkeit nicht belegt, wÃ¤hrend gleichzeitig ein erhebliches Missbrauchspotenzial besteht. Denn nicht zuletzt sollen etwa mit dem Zensurgesetz Digital Services Act (DSA) Meinungen unterbunden werden, die den MÃ¤chtigen nicht gefallen.

VorlÃ¤ufiges Ende der PlÃ¤ne

Mit dem Scheitern der Verhandlungen ist dieses Vorhaben vorerst gestoppt. Plattformen und Messenger-Dienste dÃ¼rfen private Nachrichten aktuell nicht mehr ohne konkreten Anlass auf entsprechende Inhalte Ã¼berprÃ¼fen. Doch BrÃ¼ssel will nicht aufgeben.