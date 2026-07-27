Nach Skandalen um CDU-Politiker: Wie steht BrÃ¼ssel zur Leihmutterschaft?

Der CDU-Politiker Jens Spahn ist â€žVaterâ€œ geworden â€“ Ã¼ber eine Leihmutter in den USA. Da Leihmutterschaften in Deutschland aus guten GrÃ¼nden verboten sind und sich sowohl die CDU/CSU als auch Spahn selbst immer entschieden dagegen ausgesprochen haben, ist Spahn inzwischen als Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag zurÃ¼ckgetreten. Wegen dieses und Ã¤hnlicher FÃ¤lle will FPÃ–-EU-Mandatar Gerald Hauser jetzt wissen, wie man in BrÃ¼ssel zu dem Thema steht.

Leihmutterschaft macht Kinder zu Wunschobjekten

Hauser warnte vor medizinischen, psychischen, ethischen und rechtlichen Folgen. Leihmutterschaft sei kein modernes Familienmodell, sondern ein hochkomplexer medizinischer Eingriff mit erheblichen kÃ¶rperlichen, psychischen, ethischen und rechtlichen Risiken. Frauen wÃ¼rden auf ihre biologische Funktion reduziert und Kinder zu bestellten Wunschobjekten, erklÃ¤rte er.

CDU-Politiker â€žkaufenâ€œ sich Kinder

Zugleich warf er fÃ¼hrenden CDU-Politikern Doppelmoral vor. Obwohl die Partei Leihmutterschaft offiziell ablehne, haben laut Medienberichten neben Spahn auch der Drogenbeauftragte Hendrik Streeck (ebenfalls CDU) Kinder durch Leihmutterschaften in den USA bekommen â€“ Hausers klares Fazit: â€žDas ist an Heuchelei kaum noch zu Ã¼berbieten.â€œ

EU-Kommission muss Stellung nehmen

Hauser verwies zudem auf die Kritik internationaler Organisationen und forderte ein konsequentes Vorgehen gegen grenzÃ¼berschreitende Leihmutterschaften. Dazu richtete er eine parlamentarische Anfrage an die EU-Kommission. Er will wissen, wie die Kommission die medizinischen, psychischen, ethischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Folgen der Leihmutterschaft beurteilt.

Schluss mit der Doppelmoral

Was Hauser verlangt: ein klares Signal aus BrÃ¼ssel. â€žWer Menschenhandel bekÃ¤mpfen will, darf bei Leihmutterschaften nicht wegsehen. Frauen dÃ¼rfen nicht zu GebÃ¤rmaschinen degradiert und Kinder nicht zur Ware werden. Schluss mit der Doppelmoral â€“ die WÃ¼rde von Frauen und Kindern muss endlich Ã¼ber den WÃ¼nschen einer privilegierten politischen Elite stehen.â€œ