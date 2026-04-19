Erste Auszahlung steht an: EU bereitet 90â€‘Milliardenâ€‘Kredit fÃ¼r Ukraine vor

Die EuropÃ¤ische Union steht unmittelbar vor der Freigabe des milliardenschweren Finanzpakets fÃ¼r die Ukraine und will die ersten Tranchen des 90â€‘Milliardenâ€‘Euroâ€‘Kredits bis spÃ¤testens Ende Juni 2026 an Kiew auszahlen. Zugleich warnt die ukrainische Regierung vor einer externen FinanzierungslÃ¼cke von rund 52 Milliarden USâ€‘Dollar fÃ¼r 2026 â€“ eine Summe, von der das EUâ€‘Darlehen einen wesentlichen Teil schlieÃŸen soll.

Noch mehr Geld fÃ¼r Waffen und Munition

Das EUâ€‘Darlehen in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro (etwa 105 bis 107 Milliarden USâ€‘Dollar) soll die finanziellen und militÃ¤rischen Bedarfe der Ukraine fÃ¼r 2026 und 2027 abdecken. 60 Milliarden Euro sind fÃ¼r MilitÃ¤rausgaben, Waffenâ€‘ und Munitionsbeschaffung vorgesehen, wÃ¤hrend 30 Milliarden Euro fÃ¼r Haushaltsâ€‘ und Makrofinanzhilfe eingeplant sind, um die FunktionsfÃ¤higkeit des Staates und soziale Ausgaben sicherzustellen. Laut EUâ€‘SchÃ¤tzungen deckt das so genannte â€žUkraine Support Loanâ€œ rund zwei Drittel der gesamten ukrainischen Finanzâ€‘ und RÃ¼stungsbedarfe fÃ¼r die beiden Jahre; ohne diese Mittel wÃ¼rde Kiew nach offiziellen EinschÃ¤tzungen Mitte 2026 das Geld ausgehen.

Erste Tranche bis Juli

Die EUâ€‘Staaten haben die rechtlichen Rahmenbedingungen fÃ¼r das Darlehen im Februar 2026 vereinbart; der Kredit wird Ã¼ber gemeinsame EUâ€‘Anleihen mit dem EUâ€‘Haushalt als Garantie finanziert. Der EuropÃ¤ische Rat und das EuropÃ¤ische Parlament haben die VertrÃ¤ge abgesegnet; die erste Zahlung soll nach BrÃ¼sseler Planung spÃ¤testens im zweiten Quartal 2026 flieÃŸen â€“ also bis Ende Juni. Eine zentrale politische HÃ¼rde war Ungarn, das unter Exâ€‘Premier Viktor OrbÃ¡n zunÃ¤chst jegliche weitere UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine blockierte und die beteiligten EUâ€‘Staaten von den jÃ¤hrlichen Zinszahlungen freistellte. Mit Orbanâ€™s Niederlage bei den ungarischen Parlamentswahlen am 12. April 2026 gilt diese Blockade als gebrochen; die EUâ€‘Kommission kÃ¼ndigte an, das erste Paket â€žso bald wie mÃ¶glichâ€œ nach Abschluss eines Memorandums und der aktualisierten â€žUkraineâ€‘Planâ€œâ€‘Dokumentation an Kiew zu Ã¼berweisen.

Neue Gelder fÃ¼r Reformen

Parallel zur Darlehensoffensive hat die ukrainische Regierung Anfang April 2026 eine Reihe von Reformen verabschiedet, die mit der EUâ€‘Integration und dem Rechtsangleichungspfad verknÃ¼pft sind. Unter anderem wurden neue Gesetze zu Strommarktintegration, GeschÃ¤ftsentbÃ¼rokratisierung und Digitalisierung des Justizvollzugs beschlossen, die die Grundlage fÃ¼r weitere EUâ€‘UnterstÃ¼tzung bilden. Diese Reformpakete lÃ¶sen zusÃ¤tzliche Tranchen aus dem bestehenden â€žUkraine Facilityâ€œâ€‘Programm aus: So sind nach Angaben aus Kiew etwa 2,7 Milliarden Euro jetzt freigegeben, weil die Ukraine die vertraglichen Reformauflagen erfÃ¼llt.

Ukraine ohne auslÃ¤ndische Geldgeber verloren

Der ukrainische Finanzminister Serhii Marchenko hatte mehrfach unterstrichen, dass das Land 2026 insgesamt etwa 52 Milliarden USâ€‘Dollar an externer Finanzierung benÃ¶tigt, um Verteidigung, Sozialausgaben und Infrastruktur wieder aufzubauen. Trotz der bereits 2025 auf 39,3 Milliarden USâ€‘Dollar veranschlagten auslÃ¤ndischen Hilfen bleibt die Finanzierungsdynamik extrem angespannt, da die Bedarfe durch die Fortsetzung der KÃ¤mpfe und die Folgen der InfrastrukturschÃ¤den weiter steigen. Ohne die auslÃ¤ndische UnterstÃ¼tzung wÃ¼rde das ukrainische Haushaltsdefizit nach SchÃ¤tzungen bei rund 18 bis 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen, was eine StabilitÃ¤tskrise auslÃ¶sen kÃ¶nnte.

Nato will zusÃ¤tzliche Mittel

Marchenko Ã¤uÃŸerte sich in Washington Mitte April zuversichtlich, dass die 52â€‘Milliardenâ€‘Dollarâ€‘LÃ¼cke 2026 geschlossen werden kann, vorausgesetzt, das EUâ€‘Darlehen vollstÃ¤ndig freigegeben wird und andere Partner wie USA, Kanada, Japan und GroÃŸbritannien ihre Zusagen einhalten. Die EUâ€‘Kreditmittel sollen dabei zusammen mit anderen Instrumenten wie dem ERAâ€‘Mechanismus (ErtrÃ¤ge aus blockierten russischen VermÃ¶gen) und einem neuen Internationalen WÃ¤hrungsfondsâ€‘Programm Ã¼ber 8,1 Milliarden USâ€‘Dollar die FinanzierungslÃ¼cke fÃ¼r 2026 bis 2029 schlieÃŸen helfen. Auch die Natoâ€‘Staatengemeinschaft unterstreicht die Notwendigkeit massiver militÃ¤rischer UnterstÃ¼tzung: Natoâ€‘GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte fordert 2026 insgesamt etwa 60 Milliarden USâ€‘Dollar an militÃ¤rischer und sicherheitspolitischer Hilfe fÃ¼r die Ukraine â€“ zusÃ¤tzlich zu den EUâ€‘Haushaltsâ€‘ und Kreditmitteln.