Die EuropÃ¤ische Kommission hat ein neues FÃ¶rderprogramm im Rahmen des European Defence Industry Programme (EDIP) beschlossen.

Milliarden fÃ¼r Waffenproduktion

Insgesamt stehen 1,5 Milliarden Euro fÃ¼r die Jahre 2026 und 2027 zur VerfÃ¼gung, mit denen die ProduktionskapazitÃ¤ten in Europa ausgebaut werden sollen. Dabei wird erstmals auch die Ukraine stÃ¤rker in die europÃ¤ische RÃ¼stungsindustrie integriert.

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Konkret sollen mehr als 700 Millionen Euro in zentrale militÃ¤rische FÃ¤higkeiten flieÃŸen, darunter Drohnenabwehrsysteme, Raketen und Munition.

Geldgeschenke an Ukraine fÃ¼r MilitÃ¤r

Mehr als ein Viertel davon, nÃ¤mlich 260 Millionen Euro, sind fÃ¼r die Modernisierung der ukrainischen Verteidigungsindustrie vorgesehen.

DarÃ¼ber hinaus sind 325 Millionen Euro fÃ¼r gemeinsame Industrieprojekte eingeplant sowie 240 Millionen Euro fÃ¼r gemeinsame Beschaffungen durch EU-Staaten und Norwegen. ErgÃ¤nzt wird das Programm durch FÃ¶rderungen fÃ¼r Start-ups und Innovationsprojekte im Verteidigungsbereich.

BrÃ¼ssel verschenkt EU-Gelder an ein Nicht-Mitgliedsland

EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius freut sich, dass nun erstmals auch die Ukraine als Partner in einem solchen Programm eingebunden sei. Dies solle die Kooperation stÃ¤rken und die ProduktionskapazitÃ¤ten in Europa deutlich erhÃ¶hen.

Strategischer Kurswechsel in der EU

Das Programm ist Teil der neuen MilitÃ¤rstrategie der EU, wiewohl die EuropÃ¤ische Union kein MilitÃ¤rbÃ¼ndnis ist und jedes Mitgliedsland seine eigene Verteidigungsstrategie hat.

Immer mehr sicherheitspolitische MaÃŸnahmen werden von BrÃ¼ssel an sich gezogen, teils auch finanziert durch gemeinsame, neue Schulden und damit auch mit Geld des neutralen Ã–sterreichs.

Scharfe Kritik aus Ã–sterreich

Entsprechend empÃ¶rt reagiert die FPÃ–. Allerdings als einzige Partei.

Eine solche Politik sei ein Paradigmenwechsel: weg von einer primÃ¤r friedenspolitischen Union hin zu einer stÃ¤rker militÃ¤risch ausgerichteten Struktur.

Zudem wird kritisiert, dass Finanzierung Ã¼ber gemeinschaftliche Mittel nationale Haushaltsrechte untergraben kÃ¶nnte und LÃ¤nder wie Ã–sterreich trotz NeutralitÃ¤t indirekt beteiligt seien.

Fremder Krieg

Mit dem Start der ersten Ausschreibungen Ende MÃ¤rz beginnt nun die konkrete Umsetzung des Programms. Die EU-Abgeordnete Petra Steger sagte:

WÃ¤hrend Millionen EuropÃ¤er unter massiver Teuerung, steigenden Energiepreisen und wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit leiden, beschlieÃŸt die EU-Kommission, weitere Milliarden in einen auslÃ¤ndischen Krieg zu pumpen.

Sie sieht darin eine gefÃ¤hrliche Entwicklung: