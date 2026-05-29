SPÖ-Ludwig gratuliert zum islamischen Opferfest – aber nicht zu Pfingsten

Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig kann es nicht lassen: Auch heuer hat er den Moslems öffentlich zum Opferfest gratuliert. In einem Facebook-Posting wünschte er “allen Musliminnen und Muslimen besinnliche und friedvolle Feiertage”. In sozialen Medien sorgte das für Diskussionen, denn zu christlichen Feiertagen wie Pfingsten meldete sich der prominente Sozialdemokrat nicht zu Wort.

Regelmäßige Feiertags-Grüße für Moslems

“Viele Musliminnen und Muslime begehen dieser Tage im Kreis ihrer Familien, Freundinnen und Freunde das Opferfest, das als das höchste islamische Fest gilt”, verkündete er auf dem sozialen Netzwerk. Ähnlich äußerste sich ja auch – wie berichtet – Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Reaktionen der Österreicher darauf waren da und dort unfreundlich, bei Ludwig hieß es etwa, er sei der “Bürgermeister der anderen”.

Screenshot Facebook / Michael Ludwig

Ludwig pflegt seit Jahren einen engen Umgang mit den Moslems in der Hauptstadt. Immer wieder äußert er sich zu moslemischen Feiertagen wie dem Fastenbrechen oder dem Beginn des Ramadans. Wie berichtet, trifft man ihn auch häufig bei den Festlichkeiten zum Fastenbrechen persönlich an. Bei heimischen und christlichen Traditionen sieht man ihn hingegen weniger.

Ludwig vergisst auf die Wiener

Auch in den Kommentaren unter Ludwigs Beitrag wird das bemängelt – hier einige Beispiele (Rechtschreibfehler im Original):

Es wäre nett, wenn er uns ein schönes Pfingstfest gewünscht hätte Traurig das der Wiener Bürgermeister den Wienern keine Glückwünsche schickt…. Echt traurig Ich bin sprachlos, wenn Sie schon gratulieren, dann allen zusammen Wahlfang bei den Nicht-Österreichern. 3/4 davon darf eh nicht wählen! Wie weit soll Österreich noch sinken?! Hoffe auf die nächste Wahl…..dann werden wohl die letzten Munter werden….. Wo war der Post zu Pfingsten? Diese Bevölkerung ist ihm lieber und mehr Wert, als die österreichische Bevölkerung!!! Eine Schande.