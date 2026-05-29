Die â€žtalentierte Frau Holzleitnerâ€œ prÃ¤sentierte sich in der â€žZIB2â€œ ziemlich unbeholfen

Der frÃ¼here BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPÃ–, Andreas Rudas, nannte die SPÃ–-Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner in einer Puls24-Diskussion als â€žtalentiertâ€œ. Doch wie sie sich dann in der â€žZIB2â€œ am Dienstag prÃ¤sentierte, sah das eher nach Hilflosigkeit aus.Â

Wolf: “Sie weichen mir aus”

Der Zuschauer wusste am Ende des GesprÃ¤chs mit Armin Wolf nicht, was Holzleitner, die das Budget der UniversitÃ¤ten um kolportierte eine Milliarde Euro kÃ¼rzen wollte, nun eigentlich vorhat. Wolf verlor die Geduld und meinte: â€žFrau Minister, Sie weichen mir wirklich sehr intensiv aus!â€œ Klare Antworten? Fehlanzeige! Vielmehr konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Holzleitner im Renner-Institut das Seminar â€žReden wie Andi Bablerâ€œ besucht und dafÃ¼r eine KursgebÃ¼hr von 45 Euro entrichtet hat.Â

Wissenschaft und Forschung keine Schwerpunkte

Besonders peinlich wurde es, als Wolf die SPÃ–-Wissenschaftsministerin mit Aussagen der PrÃ¤sidentin der Ã–sterreichischen UniversitÃ¤tskonferenz (Uniko), Brigitte HÃ¼tter, konfrontierte. Demnach habe diese behauptet, Holzleitner hÃ¤tte vor Zeugen gesagt, dass Wissenschaft und Forschung keine Schwerpunkte in dieser Bundesregierung seien. â€žDiesen Satz habe ich nie gesagtâ€œ, entgegnete die SPÃ–-Ministerin. Zu anderen von der Uni-Rektorin zitierten Aussagen von Holzleitner meinte diese, dass es sich dabei um einen â€žveralteten Standâ€œ handeln wÃ¼rde.

Keine klaren Aussagen

Ob die UniversitÃ¤ten jetzt tatsÃ¤chlich auf eine Milliarde Euro verzichten werden mÃ¼ssen, den angeblichen Bedarf von rund 18 Milliarden Euro, um Inflation und steigende Kosten abzufedern, bekommen, war den Zusehern nach dem Auftritt der â€žtalentiertenâ€œ Wissenschaftsministerin in der â€žZIB2â€œ jedenfalls nicht klar. Ihr Satz, â€žeine ErhÃ¶hung des Uni-Budgets ist das Ziel fÃ¼r die Verhandlungen im Herbstâ€œ, sorgte ebenso wenig fÃ¼r Klarheit.