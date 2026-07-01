Es geschehen noch Wunder: Van der Bellen sagt endlich etwas zum ORF!Â 

BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen hat sein Schweigen gebrochen und endlich etwas zum ORF gesagt. Allerdings sorgten seine salbungsvollen Worte eher fÃ¼r EnttÃ¤uschung, als fÃ¼r Zustimmung bei den ZwangsgebÃ¼hren-Zahlern.Â

Wer nÃ¤mlich glaubt, Van der Bellen nahm sich den ORF vor, um gegen die Parteipolitik, Unvereinbarkeiten der Mitarbeiter und StiftungsrÃ¤te sowie Ã¼ber die Luxusgagen zu wettern, hat sich getÃ¤uscht. Der BundesprÃ¤sident nahm vielmehr ein GesprÃ¤ch mit ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher zum Anlass, um Ã¼ber den Sender zu sagen:

Der Ã¶ffentlich-rechtliche Rundfunk, der den Ã–sterreicherinnen und Ã–sterreichern gehÃ¶rt, ist ein wichtiger Baustein unserer Demokratie.

“Was fÃ¼r ein Wischiwaschi!”

â€žWas fÃ¼r eine Erkenntnisâ€œ, schrieb Anita F. in ihrem Kommentar unter dem Facebook-Beitrag des Staatsoberhaupts. â€žWas fÃ¼r ein Wischiwaschi, denn wÃ¼rde es so sein, dass er den Ã–sterreichern gehÃ¶ren wÃ¼rde, dann mÃ¼ssen auch die Ã–sterreicher darÃ¼ber bestimmen kÃ¶nnen, wie es mit dem Sumpf am KÃ¼niglberg weitergeht â€“ keine Zwangsfinanzierung mehr, kein Parteiengeschachereâ€¦â€œ

“Kraftlose Schlagworte”

Helmut K. Stellte sich die Frage: â€žBei dem massiven Eingriff der Politik in den ORF, aber auch weiteren GrÃ¼nden, stellt sich die Frage, warum ist er ein wichtiger Baustein der Demokratie? Das sind doch nur kraftlose Schlagworte zum beschÃ¶nigenâ€œ. Und Manfred L. meinte: â€žWenn er den Ã–sterreichern gehÃ¶rt, dann muss auch neutral berichtet werden, aber nicht nur nach der linken Politik, sondern auch auf die Meinung anderer eingehenâ€œ.Â