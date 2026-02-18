Statt Aschermittwochs-GrÃ¼ÃŸe: Van der Bellen wÃ¼nscht gesegneten Ramadan

Am Aschermittwoch beginnt offiziell die Fastenzeit in der christlichen Tradition, also die 40-tÃ¤gige Phase vor Ostern. Es ist ein Tag der BuÃŸe, Besinnung und Einkehr und damit ein wichtiger Feiertag fÃ¼r Christen rund um die Welt. Am heutigen Mittwoch ist es wieder soweit â€“ doch BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen wÃ¼nschte lieber den Moslems im Land einen guten Ramadan.

Staatsoberhaupt vergisst auf Christen

Ramadan ist der Fastenmonat im Islam, der ebenfalls heute begonnen hat. Bis zum Fastenbrechen am 20. MÃ¤rz wird â€“ im Idealfall â€“ gefastet und gebetet. FÃ¼r das Staatsoberhaupt Grund genug, dabei viel Erfolg zu wÃ¼nschen: “Ramadam Kareem!”, auf Deutsch etwa “Gesegneten Ramadan” ist auf einer Grafik des BundesprÃ¤sidenten auf X zu lesen. Van der Bellen wÃ¶rtlich:

Wenn jetzt die christliche Fastenzeit und der Ramadan beginnen, erinnert uns das daran, innezuhalten, dankbar zu sein und fÃ¼reinander da zu sein. Ich wÃ¼nsche allen eine friedliche Zeit, in der wir im gegenseitigen Respekt und in gelebter Gemeinschaft nÃ¤her zusammenrÃ¼cken. (vdb)

Ramadan-GrÃ¼ÃŸe empÃ¶ren das Netz

Die Reaktionen waren eindeutig: Hunderte Kommentare wiesen den Staatschef auf den Aschermittwoch und die â€“ noch â€“ katholische Mehrheit des Landes hin. Um nur einige wenige Beispiele zu nennen:

Heute ist Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit fÃ¼r Christen. KÃ¶nnte man als Ã¶sterreichischer BundesprÃ¤sident wissen. Vielleicht verbergen Sie Ihre Verachtung fÃ¼r unser Land und Volk kÃ¼nftig zumindest ein wenig. Sie haben komplett die SensibilitÃ¤t fÃ¼r die VerhÃ¤ltnisse in unserem Land verloren! Die Christen bilden immer noch die Mehrheit in Ã–sterreich und das ist auch gut so! HÃ¶ren Sie auf, Kulturen auf das Podest zu heben, die andere Kulturen bekÃ¤mpfen und auslÃ¶schen wollen! Ich danke fÃ¼r die nicht vorhandenen WÃ¼nsche fÃ¼r die christliche Fastenzeit! Einfach unglaublich! Darf ich als geborene Ã–sterreicherin auch um einen Wunsch zum Aschermittwoch und Beginn der Fastenzeit fÃ¼r uns Katholiken bitten?

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