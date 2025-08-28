„Shitstorm“-Lawine gegen Van der Bellen nach dessen Nato-Beitritt-Aussage

„Landesverrat“, „Nicht mehr ernst zu nehmen“ – einen lawinenartigen „Shitstorm“ gegen Van der Bellen hat dessen Aussage zu einem möglichen Nato-Beitritt hervorgerufen.

Wie berichtet, sagte der Bundespräsident, er würde nicht dazu raten, dass Österreich ausgerechnet jetzt um eine Nato-Mitgliedschaft ansuchen sollte, sondern im Moment eher abwarten. Übel stieß den unzensuriert-Lesern zudem auf, dass Van der Bellen meinte, er teile die mitunter sentimentalen Gefühle vieler Österreicher zur Frage der Neutralität bis zu einem gewissen Grad.

Kritik-Hagel gegen den Bundespräsidenten

Mehr hat der Bundespräsident nicht gebraucht. Selten zuvor hagelte es mehr Kritik als zu diesen Aussagen. Hier nur eine kleine Auswahl aus den Kommentaren:

Diese Regierung und der BP gehören abgesetzt, sind eine Gefahr für Österreich.

Die führen uns alle am Nasenring in den völligen Ruin und in einen Krieg, den keiner will. Wann endlich steht Österreich auf????

Die ihn gewählt haben sind verantwortlich!

Wir wollen das nicht. NATO ist nicht mit unsere Neutralität zu vereinbaren, deshalb, niemals. Ausserdem müssen WIR entscheiden und nicht ER.

Landesverrat! § 252 (3) Verfassungsgefährdende Tatsachen sind solche, die Bestrebungen offenbaren, in verfassungswidriger Weise den demokratischen, bundesstaatlichen oder rechtsstaatlichen Aufbau der Republik Österreich zu beseitigen, deren dauernde Neutralität aufzuheben oder ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht abzuschaffen oder einzuschränken oder wiederholt gegen ein solches Recht zu verstoßen.

Langsam glaube ich es nicht mehr, könnten alle mal zur Vernunft kommen.