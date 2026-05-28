Massenmigration

Die Masseneinwanderung gefÃ¤hrdet die Sicherheit der Ã–sterreicher, die sich einen Kurswechsel in der Migrationspolitik nach dem Vorbild der FPÃ– wÃ¼nschen.

Foto: FPÃ– Steiermark

Einwanderung

28. Mai 2026 / 15:19 Uhr

GroÃŸteil mit FPÃ–-Kurs zufrieden: Ã–sterreicher wÃ¼nschen sich strenge Migrationspolitik

Eine aktuelle Gallup-Umfrage zeigt, dass sich die Ã–sterreicher einen strengeren Kurs in der Migrationspolitik wÃ¼nschen. Laut der Erhebung sehen 71 Prozent die Sicherheit Ã–sterreichs durch Zuwanderung gefÃ¤hrdet, 64 Prozent halten die Migrationspolitik der Regierung fÃ¼r zu wenig streng.

Migration bedroht auch den Wohlstand

Gleichzeitig spricht sich eine deutliche Mehrheit fÃ¼r eine gemeinsame europÃ¤ische LÃ¶sung aus. 62 Prozent wÃ¼rden eine EU-weite Politik bei Asyl und Migration bevorzugen. Auch wirtschaftliche Sorgen spielen eine Rolle: 51 Prozent sehen den Wohlstand Ã–sterreichs durch Migration gefÃ¤hrdet.


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46 Prozent fÃ¼r freiheitliche Migrationspolitik

Politisch zeigt sich zudem eine starke Zustimmung zum Kurs der FPÃ–: 46 Prozent der Befragten gaben an, mit der Linie der Partei bei der Zuwanderung sehr oder eher zufrieden zu sein. FÃ¼r die Umfrage wurden 1.000 Personen befragt.


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