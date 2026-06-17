Traditionelle Trauung wurde zum Politikum: Bistum Augsburg prÃ¼ft Hochzeit von IdentitÃ¤ren-Chef MÃ¤rkl

In der Wallfahrtskirche St. Michael im schwÃ¤bischen Violau hat kÃ¼rzlich ein Paar den Bund fÃ¼rs Leben geschlossen. Die Zeremonie folgte dem feierlichen Ritus der Alten Messe auf Latein, zelebriert von einem Priester der Priesterbruderschaft St. Petrus. Viele GÃ¤ste waren aus dem gesamten deutschsprachigen Raum angereist, darunter UnterstÃ¼tzer der IdentitÃ¤ren Bewegung. Der BrÃ¤utigam heiÃŸt Maximilian MÃ¤rkl, Bundessprecher dieser Gruppierung, die sich fÃ¼r die Bewahrung europÃ¤ischer VÃ¶lker und Kulturen sowie fÃ¼r Remigration einsetzt. Kaum verbreitete sich die Nachricht, kÃ¼ndigte das Bistum Augsburg eine PrÃ¼fung an.

Die Feier im alten Ritus und der AuslÃ¶ser der PrÃ¼fung

Die zustÃ¤ndige Heimatpfarrei der Brautleute liegt in Augsburg. Im EhevorbereitungsgesprÃ¤ch Ã¤uÃŸerten sie den Wunsch, in Violau zu heiraten – ein Ã¼bliches Verfahren, das der dortige Pfarrer weiterleitete und fÃ¼r das er die Wallfahrtskirche St. Michael zur VerfÃ¼gung stellte. Kirchenrechtliche Hindernisse gab es laut Bistum keine. Die Trauung selbst erfÃ¼llte alle kanonischen Voraussetzungen. Dennoch geriet die Feier ins Visier, weil sie im alten Ritus stattfand und weil der BrÃ¤utigam eine exponierte Figur der IdentitÃ¤ren Bewegung ist.

Das Bistum betont, es habe vorab keine Kenntnis von der politischen Einordnung des BrÃ¤utigams gehabt und keine Hinweise auf eine politische Inszenierung gesehen. Gleichzeitig rÃ¤umt es ein, dass Feiern in der auÃŸerordentlichen Form des RÃ¶mischen Ritus im Bistum Augsburg nur an wenigen dafÃ¼r zugelassenen Orten erlaubt sind. Die Wallfahrtskirche Violau gehÃ¶rt nicht dazu. Dieser Hinweis sei den Brautleuten in diesem Fall offenbar nicht gegeben worden. Genau hier setzt die laufende PrÃ¼fung an: Wie konnte die Kombination aus Orts- und Rituswahl passieren?

Das Bistum verschÃ¤rft die Regeln â€“ mit Blick auf â€žKompatibilitÃ¤tâ€œ

FÃ¼r die Zukunft will das Bistum die Daumenschrauben anziehen. Abweichungen von der Regel, dass der alte Ritus nur an bestimmten Orten gefeiert werden darf, sollen kÃ¼nftig ausschlieÃŸlich dem Generalvikar zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Bistum kÃ¼ndigte an, alle Geistlichen noch einmal deutlich darauf hinzuweisen. Gleichzeitig erklÃ¤rte ein Sprecher:

Wie es dazu kam, dass ein Ã¼berregional bekannter Wallfahrtsort im Bistum Augsburg als EheschlieÃŸungsort zur VerfÃ¼gung gestellt wurde, ist noch Gegenstand der PrÃ¼fung.

Die Priesterbruderschaft St. Petrus hÃ¤lt sich raus â€“ und bestÃ¤tigt die RechtmÃ¤ÃŸigkeit

Die Priesterbruderschaft St. Petrus, der der zelebrierende Geistliche angehÃ¶rt und die direkt dem Heiligen Stuhl untersteht, Ã¤uÃŸerte sich zurÃ¼ckhaltend. Es handle sich um â€žein geistliches Geschehenâ€œ und â€žeinen sehr persÃ¶nlichen Bereichâ€œ. Man kommentiere grundsÃ¤tzlich nicht einzelne Sakramentenspendungen. Allerdings versicherte die Bruderschaft, dass das Vorgehen des beteiligten Priesters â€žin vollem Umfang seinem seelsorglichen Auftrag sowie den kirchenrechtlichen Vorgaben entsprachâ€œ. Der Pater selbst war nach Angaben der Bruderschaft nicht in die Auswahl des Ortes involviert und ging davon aus, dass die Voraussetzungen gegeben waren.

MÃ¤rkl kontert: â€žAbsolut niveaulosâ€œ und Verweis auf die eigenen Probleme des Bistums

Maximilian MÃ¤rkl selbst Ã¼bte gegenÃ¼ber FREILICH scharfe Kritik an der Berichterstattung. Es sei von der Presse â€žabsolut niveaulosâ€œ, einen Skandal rund um eine Trauung zu inszenieren. Das Bistum solle sich auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren. Dieses habe â€žgenug eigene Problemeâ€œ, so MÃ¤rkl. Die Reaktion des Bistums und die mediale Aufregung werfen Fragen auf â€“ vor allem, weil die PrÃ¼fung erst nach der Ã¶ffentlichen Bekanntmachung der Feier und der Anwesenheit von GÃ¤sten aus identitÃ¤ren Kreisen einsetzte.