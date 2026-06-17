Inflation zieht wieder an: Flugtickets und Sprit treiben Teuerung auf 3,7 Prozent

Die Inflation in Ã–sterreich ist im Mai 2026 auf 3,7 Prozent gestiegen, nachdem sie im April noch bei 3,4 Prozent gelegen hatte. Damit wurden die Ergebnisse der SchnellschÃ¤tzung von Anfang Juni exakt bestÃ¤tigt.

Preisexplosion bei Flugtickets

Im Vergleich zum Vormonat April kletterte das durchschnittliche Preisniveau minimal um 0,1 Prozent nach oben. FÃ¼r den erneuten Preisschub im Jahresabstand war vor allem der Dienstleistungssektor verantwortlich, allen voran der Luftverkehr. Die Preise fÃ¼r Flugtickets schossen im Mai um 13,8 Prozent in die HÃ¶he, nachdem sie im April noch rÃ¼cklÃ¤ufig gewesen waren. Wie massiv dieser Effekt war, zeigt eine Kontrollrechnung der Statistik Austria: Ohne die Preisentwicklung bei den Flugtickets hÃ¤tte die Inflationsrate bei 3,5 Prozent gelegen.

Auch Spritpreise treiben Inflation

Insgesamt entwickelte sich der Bereich Verkehr mit einem durchschnittlichen Plus von 8,8 Prozent zum bedeutendsten Preistreiber im Jahresvergleich. Neben den FlÃ¼gen blieb der Preisdruck an den ZapfsÃ¤ulen extrem hoch: Dieseltreibstoff verteuerte sich um 30,7 Prozent, Superbenzin um 21,3. Auch die Kosten fÃ¼r Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe blieben mit einem Plus von 3,3 Prozent ein wesentlicher Inflationstreiber. Hauptverantwortlich dafÃ¼r waren die Wohnungsmieten, die im Schnitt um 5,1 Prozent zulegten. Wer mit Ã–l heizt, musste ebenfalls tief in die Tasche greifen, da HeizÃ¶l extra leicht im Mai um 53,7 Prozent teurer war als noch ein Jahr zuvor, wenngleich der Preisdruck im Vergleich zum April etwas nachlieÃŸ. FÃ¼r zusÃ¤tzliche Belastungen sorgten auch die Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen mit einem Anstieg von 4,7 Prozent sowie der Gesundheitsbereich mit einem Plus von 4,4 Prozent, getrieben insbesondere durch teurere ambulante Gesundheitsdienstleistungen.

Strom wurde deutlich gÃ¼nstiger

SpÃ¼rbare Entlastung gab es hingegen beim Strom, dessen Gesamtkosten im Jahresvergleich um 10,3 Prozent sanken. Hier wirkten die seit Jahresbeginn aktiven Reduzierungen der ElektrizitÃ¤tsabgabe sowie des Erneuerbaren-FÃ¶rderbeitrags preisdÃ¤mpfend. Zudem sorgten ab April die EinfÃ¼hrung eines Sozialtarifs fÃ¼r von der ORF-GebÃ¼hr befreite Haushalte sowie der neue Sommer-Netztarif, der ein um 20 Prozent reduziertes Netzentgelt am Nachmittag vorsieht, fÃ¼r zusÃ¤tzliche DÃ¤mpfungseffekte. Neben den Stromkosten zeigten sich auch Mobiltelefonie mit einem Minus von 12,3 Prozent und Flugpauschalreisen mit einem leichten RÃ¼ckgang von 0,3 Prozent als spÃ¼rbare PreisdÃ¤mpfer im Jahresvergleich.

Teuerung bei Lebensmittel unter Gesamtinflation

Besonders deutlich wird die Entwicklung beim Blick auf die unterschiedlichen Konsumgewohnheiten, die sich in den verschiedenen WarenkÃ¶rben widerspiegeln. Der Mikrowarenkorb, der den tÃ¤glichen Einkauf abbildet und Ã¼berwiegend Nahrungsmittel, Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthÃ¤lt, stieg im Jahresabstand nur um 0,5 Prozent. Die Teuerung bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien GetrÃ¤nken war mit durchschnittlich 2,2 Prozent deutlich geringer als die Gesamtinflation.

Miniwarenkorb um knapp sechs Prozent teurer

WÃ¤hrend sich Produkte wie Zucker und SÃ¼ÃŸwaren um 3,4 Prozent sowie Obst um 5,2 Prozent verteuerten , wurden Speisefette und -Ã¶le um 9,8 Prozent sowie Butter sogar um 19,5 Prozent erheblich billiger. Ganz anders verhielt es sich beim Miniwarenkorb, der den wÃ¶chentlichen Einkauf abbildet und neben Lebensmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthÃ¤lt. Dieser Korb schoss im Jahresvergleich um 5,8 Prozent nach oben.