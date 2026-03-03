Mini-RÃ¼ckgang schon vorbei: Inflation zieht zieht wieder an

Ã–VP, SPÃ– und Neos hatten sich fÃ¼r jÃ¼ngsten RÃ¼ckgang der Inflation auf zwei Prozent im JÃ¤nner selbst abgefeiert, obwohl die Preise trotzdem weiter steigen. Jetzt hat die Teuerung wieder angezogen.

Dienstleistungen werden besonders teuer

Die Inflationsrate in Ã–sterreich ist im Februar auf 2,2 Prozent gestiegen â€“ deutlich hÃ¶her als die zwei Prozent im Januar, die vor allem durch den Basiseffekt zu erklÃ¤ren waren. Dienstleistungen treiben mit einem Plus von vier Prozent (Januar: 3,8 Prozent) die Teuerung am stÃ¤rksten an.

Kerninflation weiter hoch

Lebensmittel, Tabak und Alkohol verteuern sich um drei Prozent, vor allem durch hÃ¶here Zigarettenpreise aufgrund der neuen Tabaksteuer â€“ betroffen sind Hersteller wie Japan Tobacco International (JTI) und Philip Morris. Energiepreise bremsen mit minus 4,1 Prozent noch, wirken aber schwÃ¤cher dÃ¤mpfend als im Januar (minus 4,9 Prozent), da Treibstoffe weniger entlasten. Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) bleibt bei 2,8 Prozent.

Neuer Krieg in Nahost birgt Risiken fÃ¼r Verbraucher

Monatlich stieg das Preisniveau um 0,8 Prozent gegenÃ¼ber JÃ¤nner. Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher warnt vor geopolitischen Risiken: Ã–l- und Gaspreise sowie globale Lieferketten kÃ¶nnten Inflation, Investitionen und Wachstum belasten. Die Entwicklung bleibt unsicher.