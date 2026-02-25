Weiter keine Entlastung: Preise steigen langsamer â€“ Regierung feiert trotzdem

Die Verlierer-Ampel feiert den jÃ¼ngsten RÃ¼ckgang auf zwei Prozent im JÃ¤nner als Erfolg. Dabei ist die wirtschaftliche Lage weiterhin alles andere als rosig.

RÃ¼ckgang auf Basiseffekt zurÃ¼ckzufÃ¼hren

Seit Ã¼ber drei Wochen befinde sich die Regierung schon in einem “regelrechten Freudentaumel” ob der gesunkenen Inflation in Ã–sterreich, obwohl sich die Preise weiterhin auf einem Rekordniveau befinden und die Menschen keinerlei echte finanzielle Entlastung verspÃ¼ren wÃ¼rden, sagte dazu FPÃ–-Wirtschaftssprecherin Barbara Kolm. Der aktuelle RÃ¼ckgang sei vor allem auf einen Basiseffekt zurÃ¼ckzufÃ¼hren. â€žEin einzelner Monat macht noch keinen Trendâ€œ, so die Abgeordnete.

Ampel hat mit Inflations-RÃ¼ckgang wenig zu tun

Es handle sich bei dem RÃ¼ckgang der Teuerung um einen europaweiten Disinflationstrend, der in erster Linie auf die Geldpolitik der Eurozone zurÃ¼ckzufÃ¼hren sei â€“ und nicht auf MaÃŸnahmen der Bundesregierung, erklÃ¤rte Kolm. Der aktuelle europaweite Trend sei in erster Linie eine Folge der Geldpolitik in der Eurozone und nicht das Verdienst von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler oder von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, stellte sie klar.

Inflation in Ã–sterreich Ã¼ber EU-Schnitt

Auch im internationalen Vergleich liegt Ã–sterreich mit zwei Prozent weiterhin Ã¼ber dem Niveau anderer EU-LÃ¤nder: In Frankreich betrÃ¤gt die Inflation 0,4â€¯Prozent, in Italien und Finnland rund ein Prozent, in Belgien etwa 1,4â€¯Prozent. â€žHier spricht die Statistik eine klare Sprache â€“ strukturelle Verbesserungen durch diese Regierung sind aber nicht erkennbarâ€œ, kritisierte Kolm.

Preise steigen nur langsamer

Die Wirtschaftsexpertin verwies darauf, dass Preise fÃ¼r Lebensmittel, Energie, Mieten und Dienstleistungen weiterhin auf einem historisch hohen Niveau verharren.

Die Regierung versucht, den Ã–sterreichern Sand in die Augen zu streuen, indem sie eine sinkende Inflationsrate als groÃŸen Erfolg verkauft. Tatsache ist aber: Die Preise gehen nicht zurÃ¼ck, sie steigen lediglich langsamer und das nach massiven Belastungswellen der vergangenen Jahre

Regierung verschweigt die RealitÃ¤t

Auch Investitionen wÃ¼rden zurÃ¼ckgehen, die Bauwirtschaft befinde sich in einer schwierigen Lage. WÃ¤hrend die Regierung sich selbst feiere, kÃ¤mpfe die Wirtschaft mit schwacher Nachfrage, hohen Kosten und wachsender Unsicherheit. Das sei “die RealitÃ¤t, die Stocker, Babler, Meinl-Reisinger und Co bewusst verschweigen”, sagte sie.

Menschen brauchen Entlastungen statt Statistik-Tricks

Die Freiheitlichen fordern daher eine Senkung von Steuern und Abgaben, eine StÃ¤rkung des Wirtschaftsstandorts und ein Ende der â€žBelastungsspiraleâ€œ. â€žWas die Menschen brauchen, sind reale EinkommenszuwÃ¤chse sowie spÃ¼rbare Entlastungen und keine statistischen SchÃ¶nfÃ¤rbereienâ€œ, so Kolm abschlieÃŸend.