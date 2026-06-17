Mit Kritik an U-Ausschuss-Kosten schoss sich Ã–VP-Abgeordneter Hanger selbst ins Knie

Ã–VP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger attackierte die Freiheitlichen fÃ¼r die Kosten des Pilnacek-U-Ausschusses. Doch das ging ziemlich nach hinten los. Im Vergleich zu anderen AusschÃ¼ssen ist dieser nÃ¤mlich kostengÃ¼nstig.

Hanger Ã¼berraschend nicht ausgeliefert

Hanger ist jener Abgeordneter, fÃ¼r den die Staatsanwaltschaft – wie berichtet – die Auslieferung verlangte. Diese wurde aber von der Verlierer-Ampel verhindert, obwohl es bisher gÃ¤ngige parlamentarische Praxis war, im Falle des Verdachts einer Straftat nach Â§288 Abs 1 und 4 STGB (falsche Beweisaussage) den Abgeordneten auszuliefern.

Kosten-Check widerlegt Aussage Hangers

Jetzt macht der â€žDobermannâ€œ von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker wieder von sich reden – und zwar wirft er der FPÃ– vor, zu viel Geld fÃ¼r den Pilnacek-U-Ausschuss auszugeben. Doch damit schoss sich der schwarze Mandatar selbst ins Knie, denn FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker machte einen Kosten-Check.

Hafenecker berief sich heute, Mittwoch, auf eine parlamentarische Anfragebeantwortung des NationalratsprÃ¤sidenten Walter Rosenkranz, der mitgeteilt hatte, dass fÃ¼r den Pilnacek-U-Ausschuss bis dato 479.000 Euro ausgegeben wurden.

1,4 Millionen Euro fÃ¼r Rot-Blauen Machtmissbrauchs-U-Ausschuss

Im Vergleich etwa mit dem von der Ã–VP verlangten Rot-Blauen Machmissbrauchs-Untersuchungsausschuss (laut Hafenecker ein â€žRevanche-Foul vom Kollegen Hangerâ€œ) ist der Pilnacek-U-Ausschuss nÃ¤mlich ein sparsamer. â€žDer SpaÃŸ vom Kollegen Hanger, der nur sechs Monate gedauert hat, hat schlussendlich dann 1,4 Millionen Euro gekostetâ€œ, sagte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r in einer Stellungnahme.

“Hanger sollte lieber den Mund halten”

WÃ¶rtlich sagte Hafenecker:

Wenn man so viel Butter am Kopf hat wie Kollege Hanger, sollte man lieber den Mund halten.

Der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r kritisierte nicht nur die enormen Kosten der Kabinette in der Verlierer-Ampel, â€žwo es in der grÃ¶ÃŸten und teuersten Regierung aller Zeiten mehr PR-Berater gibt als Journalisten in ganz Ã–sterreichâ€œ, sondern auch das DemokratieverstÃ¤ndnis der Ã–VP. Herzugehen und der Opposition verbieten zu wollen, dass sie ihre Arbeit macht, lasse ihn, Hafenecker, eher an das DollfuÃŸ-Regime denken, als an eine Demokratie.Â

AufhÃ¶ren korrupt zu sein

In Ã–sterreich Geld zu sparen, wÃ¤re im Ãœbrigen sehr einfach, fÃ¼hrte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r weiter aus: â€žMan kÃ¶nnte als Ã–VP damit aufhÃ¶ren, korrupt zu seinâ€œ. Die Ã–VP kÃ¶nne aufhÃ¶ren, Dinge zu machen, die schlussendlich zu parlamentarischen UntersuchungsausschÃ¼ssen fÃ¼hren wÃ¼rden.