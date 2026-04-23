Andreas Hanger

Andreas Hanger von der Ã–VP darf sich dank Ã–VP, SPÃ– und Neos in der Causa “Falsche Beweisaussage” weiter hinter der Abgeordneten-ImmunitÃ¤t verstecken.

Foto: Parlamentsdirektion/ Thomas Topf

Parlament

23. April 2026 / 10:16 Uhr

Keine Auslieferung: Ã–VP, SPÃ– und Neos machen Hanger die Mauer

Bisher war es gÃ¤ngige parlamentarische Praxis, im Falle des Verdachts einer Straftat nach Â§288 Abs 1 und 4 STGB (falsche Beweisaussage) den Abgeordneten auszuliefern. Nicht so bei Ã–VP-Mandatar Andreas Hanger. Gegen seine Auslieferung an die Justiz machten heute, Donnerstag, im ImmunitÃ¤tsauschuss Ã–VP, SPÃ– und Neos die Mauer. Nur FPÃ– und GrÃ¼ne waren dafÃ¼r.

Nach WÃ¶ginger und Gerstl war Hanger der Ã–VP wohl zu viel

Die besten Abgeordneten der Ã–VP in verschiedenen Verfahren der Strafgerichte – August WÃ¶ginger, Wolfgang Gerstl (beide wurden vom Parlament ausgeliefert) -, da war den Schwarzen ein neuerliches Verfahren gegen Andreas Hanger wohl zu viel. Gemeinsam mit SPÃ– und Neos stellte man dem Vernehmen nach einen politischen Zusammenhang seiner mÃ¶glichen â€žfalschen Beweisaussageâ€œ vor den ErmittlungsbehÃ¶rden fest – und schon darf die Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen den â€žDobermannâ€œ von Ã–VP-Kanzler Christian Stocker nicht ermitteln. 

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Vermutung eines Tauschhandels unter den Parteien

Man darf gespannt sein, welche Argumente der Parteien heute im Plenum des Nationalrats noch auf den Tisch kommen, die eine Auslieferung verhinderten. 

Unzensuriert hatte gestern, Mittwoch, schon den Verdacht geÃ¤uÃŸert, dass neben der Ã–VP auch SPÃ– und Neos Ã¼ber die mÃ¶gliche Straftat von Andreas Hanger hinwegsehen kÃ¶nnten. Wir hatten vermutet, dass in der Verlierer-Ampel der berÃ¼hmt berÃ¼chtigte Tauschhandel zwischen den Parteien, die von der Ã–VP etwas verlangen kÃ¶nnten (zum Beispiel die weitere FÃ¶rderung der NGO Zara), beginnen kÃ¶nnte, um Hanger einen â€žPersilscheinâ€œ auszustellen.Â 

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