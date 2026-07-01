Mehr BÃ¼rokratie, neue Belastungen: Mini-Rabatt auf Mehrwertsteuer trifft kleine Betriebe

Die Mini-Mehrwertsteuer-Senkung der Verlierer-Ampel bringt der BevÃ¶lkerung zwar kaum Entlastung, dafÃ¼r aber umso mehr BÃ¼rokratie, wie das Beispiel eines Wiener GreiÃŸlers zeigt â€“ der SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler eine symbolische Rechnung Ã¼ber 372 Euro schickte.

Neue Belastungen fÃ¼r kleine Betriebe

Der FeinkosthÃ¤ndler rechnete gegenÃ¼ber oe24.at vor, wie viel Mehrkosten ihm entstehen: Der HÃ¤ndler, Fritz Kohut, betreibt nach eigenen Angaben den einzigen Nahversorger in seinem Stadtteil und sieht sich durch die neue Regelung besonders belastet. Er argumentiert, dass die MaÃŸnahme zwar Kunden entlasten solle, die praktische Umsetzung aber vor allem kleine Betriebe treffe.

Komplexe Regeln sorgen fÃ¼r Chaos

Kohut bemÃ¤ngelt vor allem die KomplexitÃ¤t der neuen Regeln. Besonders stÃ¶rend sei, dass Ã¤hnliche Produkte teils unterschiedlich besteuert wÃ¼rden und dadurch Kassensysteme, Preisauszeichnungen und ArbeitsablÃ¤ufe angepasst werden mÃ¼ssten. Die Rechnung setzt sich aus zwei Posten zusammen: 84 Euro fÃ¼r ein Kassensoftware-Update und 288 Euro fÃ¼r acht Arbeitsstunden inklusive Ãœberstundenzuschlag. Zusammen ergibt das 372 Euro.

Der HÃ¤ndler sieht darin nicht nur eine direkte finanzielle Belastung, sondern auch verlorene Arbeitszeit. Gerade fÃ¼r kleine Betriebe kÃ¶nne eine solche Umstellung rasch zu einem spÃ¼rbaren administrativen Problem werden.

Mehr BÃ¼rokratie durch verschiedene MehrwertsteuersÃ¤tze

Die BÃ¼rokratie entsteht vor allem durch die unterschiedlichen MehrwertsteuersÃ¤tze innerhalb Ã¤hnlicher Produktgruppen, weil HÃ¤ndler jedes Produkt korrekt einordnen, im Kassensystem hinterlegen und bei PreisÃ¤nderungen laufend anpassen mÃ¼ssen. Genau diese kleinteiligen Unterschiede erhÃ¶hen den PrÃ¼f-, Dokumentations- und Schulungsaufwand, machen Abrechnung und Kontrolle komplizierter und fÃ¼hren gerade bei kleinen Betrieben schnell zu zusÃ¤tzlicher Arbeitszeit und Kosten.

Dass Babler die symbolische Rechnung begleicht, ist unwahrscheinlich â€“ jedoch werde der GreiÃŸler es die Ã–ffentlichkeit â€žbestimmt wissen lassenâ€œ, so oe24.

RealitÃ¤t zeigt: FÃ¼r Verbraucher wird es nicht gÃ¼nstiger

Dass die Mini-Mehrwertsteuer-Senkung nicht beim Verbraucher ankommt, zeigt auch der Praxis-Test: Kostete Anfang JÃ¤nner ein Viertel Butter (Eigenmarke) noch 1,29 Euro, sind es mit Inkrafttreten der Steuersenkung am heutigen Mittwoch 1,51 Euro. Billiger scheint also kaum etwas geworden zu sein â€“ auch wenn die Regierung Bablers Steuer-Rabatt als groÃŸen Wurf verkauft.



