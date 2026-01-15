Trotz groÃŸer AnkÃ¼ndigungen bleibt die Entlastung minimal: Die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel bringt pro Person real gerade einmal rund neun Euro Ersparnis fÃ¼r 2026.

Foto: unzensuriert

Mehrwertsteuer-Senkung

15. JÃ¤nner 2026 / 11:48 Uhr

Mehrwertsteuer-Senkung: GroÃŸe Schlagzeilen, kleine Wirkung

Mit sichtbarer Erleichterung begrÃ¼ÃŸt die Kronen Zeitung heute, Donnerstag, die angekÃ¼ndigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Chefredakteur Klaus Herrmann spricht von einer spÃ¼rbaren Entlastung fÃ¼r die BevÃ¶lkerung. Doch bei genauer Betrachtung bleibt von diesem Optimismus wenig Ã¼brig.

Kommentar von Walter Asperl

Regierung schweigt â€“ Krone weiÃŸ es schon?

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


ZunÃ¤chst fÃ¤llt auf: Die Bundesregierung hat bisher nicht bekanntgegeben, welche konkreten Lebensmittel Ã¼berhaupt unter die Steuersenkung fallen sollen. Dennoch prÃ¤sentiert die Kronen Zeitung bereits detaillierte Rechenbeispiele mit Brot, Butter, Milch und Eiern. Woher dieses Wissen stammt, bleibt offen. Fakt ist: Solange keine offizielle Liste vorliegt, handelt es sich um Spekulation â€“ oder um politisch gewÃ¼nschte Interpretation.

Entlastung erst ab Juli â€“ ein halbes Jahr spÃ¤ter

Der zweite Punkt wird in der Euphorie gerne Ã¼bersehen: Die Senkung soll erst mit 1. Juli in Kraft treten. Das bedeutet, dass die angebliche Entlastung frÃ¼hestens in einem halben Jahr bei den Menschen ankommt â€“ sofern sie Ã¼berhaupt vollstÃ¤ndig weitergegeben wird. FÃ¼r das Jahr 2026 bedeutet das de facto nur eine halbe Jahreswirkung.

Rechnen mit Wunschpreisen

Besonders problematisch sind jedoch die prÃ¤sentierten Preisbeispiele. Wer regelmÃ¤ÃŸig einkaufen geht und Preise vergleicht, weiÃŸ: Die von der Kronen Zeitung herangezogenen Ausgangspreise liegen deutlich Ã¼ber dem, was viele Ã–sterreicher tatsÃ¤chlich bezahlen. Es drÃ¤ngt sich der Eindruck auf, dass hier mit bewusst hÃ¶heren Preisen gerechnet wurde, um die Entlastung grÃ¶ÃŸer erscheinen zu lassen, als sie real ist.

Die von uns dargestellte Gegenrechnung â€“ auf Basis aktuell gÃ¤ngiger Preise im gÃ¼nstigen Lebensmittel-Einzelhandel â€“ zeigt ein vÃ¶llig anderes Bild: Knapp die HÃ¤lfte der von der Kronen Zeitung behaupteten Jahres-Ersparnis bleibt Ã¼brig.

Links die Aufstellung der Kronen Zeitung (15. JÃ¤nner 2026) mit einer behaupteten Jahres-Ersparnis von 30,34 Euro, rechts die Unzensuriert-Rechnung auf Basis realistischer Marktpreise: tatsÃ¤chlich nur rund 18 Euro pro Jahr.

Am Ende bleiben neun Euro

Rechnet man alles zusammen, ergibt sich ein ernÃ¼chterndes Fazit: Da die Senkung erst zur Jahresmitte greift, liegt die reale Entlastung fÃ¼r 2026 bei rund neun Euro pro Person. Neun Euro fÃ¼r ein ganzes Jahr â€“ das ist weniger als eine einfache Jause oder ein Kaffeehausbesuch.

Man darf Ironie zulassen: Diese â€žgroÃŸartigeâ€œ MaÃŸnahme wird weder die Teuerung bremsen, noch den Menschen spÃ¼rbar helfen. Sie produziert vor allem eines â€“ gute Schlagzeilen fÃ¼r eine Bundesregierung, die echte strukturelle Entlastungen weiterhin schuldig bleibt.

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung


UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

22.

Apr

17:34 Uhr
22. April 2026

â€žDie letzte Patrone im Gewehr ist geladenâ€œ: Ã–VP hetzt schÃ¤big gegen Kickl und seine WÃ¤hler

22. April 2026

Neues Geld aus BrÃ¼ssel fÃ¼r die Ukraine: 90-Milliarden-Paket beschlossen

22. April 2026

EU zahlt 320 Millionen fÃ¼r Busse in Senegal â€“ und China liefert!

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
Jetzt reicht es endgÃ¼ltig: Von der Leyen ist rÃ¼cktrittsreif!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.