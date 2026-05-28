Mini-Senkung der Mehrwertsteuer: 93 Prozent sehen keine echte Entlastung

Die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent ab 1. Juli sollte eines der sozialen AushÃ¤ngeschilder der Verlierer-Ampel werden. Statt RÃ¼ckenwind gibt es aber massive Kritik: Laut einer Umfrage sehen 93 Prozent der Befragten darin keine echte Entlastung.

Mini-Steuersenkung bringt nur wenige Euro Entlastung

Nur vier Prozent bewerteten die MaÃŸnahme als teilweise sinnvoll, lediglich drei Prozent als wirklich wirksam. Auch politisch steht die MaÃŸnahme unter Druck. SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler hatte selbst eingerÃ¤umt, dass sich Haushalte dadurch nur um â€žein paar wenige Euro im Monatâ€œ entlasten wÃ¼rden.

Besserverdiener profitieren am meisten

ZusÃ¤tzliche Zweifel gibt es an der Verteilungswirkung. Unter Berufung auf den Budgetdienst des Parlaments wird argumentiert, dass einkommensstÃ¤rkere Haushalte absolut betrachtet mehr profitieren kÃ¶nnten als Ã¤rmere. Demnach wÃ¼rden Haushalte mit wenig Einkommen im Schnitt rund 57 Euro pro Jahr sparen, Besserverdiener bis zu 87 Euro.

Nicht die einzige Steuer-Baustelle

Finanziell ist die MaÃŸnahme ebenfalls umstritten. Die Steuersenkung soll rund 400 Millionen Euro pro Jahr kosten, die Gegenfinanzierung gilt aber als unsicher. Die ursprÃ¼nglich geplante Plastiksteuer wurde gestrichen, und auch die Paketabgabe stÃ¶ÃŸt laut Rechnungshof auf strukturelle Probleme.

In der Summe steht die Mehrwertsteuersenkung damit unter doppeltem Druck: Einerseits zweifeln viele Menschen an der spÃ¼rbaren Wirkung im Alltag, andererseits bleibt offen, wie die MaÃŸnahme Ã¼berhaupt solide finanziert werden soll.