Mohammed bleibt Spitzenreiter: Babynamen enthÃ¼llen BevÃ¶lkerungsaustausch in Ã–sterreich

In Linz bleibt der Name Mohammed â€“ in seinen vielfÃ¤ltigen Schreibweisen zusammengefasst â€“ der beliebteste Vorname fÃ¼r neugeborene Buben im Jahr 2025. Das geht aus der aktuellen Vornamenstatistik der Stadt hervor, die auf Basis der HauptwohnsitzbevÃ¶lkerung zum Stichtag 1. JÃ¤nner 2026 erstellt wurde. Hinter Mohammed folgen Noah und Adam. Die Zahlen machen einmal mehr sichtbar, wie stark sich die Namenslandschaft in Teilen Ã–sterreichs verÃ¤ndert hat.

Kontroverse um die ZÃ¤hlweise

Die Stadt Linz stellt kÃ¼nftig auf die reine Originalschreibweise um und verzichtet auf die etymologische Zusammenfassung verschiedener Varianten wie Muhammad, Mohammed oder Ã¤hnliche. Grund sei der wachsende Aufwand durch neue Schreibweisen, heiÃŸt es offiziell. Bis 2020 hatte auch Statistik Austria solche Zuordnungen unterstÃ¼tzt, spÃ¤ter aber eingestellt. In Linz fÃ¼hrte die Zusammenfassung 2025 erneut zu Platz eins fÃ¼r den Namen. Kritiker sehen darin vor allem eine politisch motivierte Verschleierung.

FPÃ– kritisiert Vertuschung

Der Linzer FPÃ–-Sicherheitsstadtrat Michael Raml hatte bereits zu frÃ¼heren Jahren den Aufstieg des Namens als â€žbedenkliches Symbol fÃ¼r die zunehmende Ãœberfremdungâ€œ unserer Stadt bezeichnet. Die Ã„nderung der Statistik wird nun als weiterer Schritt gesehen, unangenehme Entwicklungen nicht mehr klar benennen zu mÃ¼ssen. BÃ¼rgermeister Dietmar Prammer (SPÃ–) betont hingegen, die Statistik solle â€žbunt und vielfÃ¤ltigâ€œ sein und nicht politisch aufgeladen werden. Die Namensvielfalt habe zugenommen: Vor zehn Jahren reichten rund 80 Namen aus, um die HÃ¤lfte der Neugeborenen abzudecken, 2025 waren es bereits etwa 120.

RealitÃ¤t jenseits der offiziellen Listen

Bundesweit fÃ¼hren bei Statistik Austria fÃ¼r 2024 noch Elias bei den Buben und Emilia bei den MÃ¤dchen die Hitlisten an â€“ erfasst werden alle Neugeborenen von MÃ¼ttern mit Hauptwohnsitz in Ã–sterreich. In BallungsrÃ¤umen und bestimmten Bezirken mit hohem Migrationsanteil zeichnet sich jedoch ein anderes Bild ab. In Linz lag Muhammad bereits im Vorjahr vorn und blieb es 2025. Ã„hnliche Entwicklungen gab es in der Vergangenheit auch in anderen StÃ¤dten wie Wien. Die Vielfalt der Schreibweisen trÃ¤gt maÃŸgeblich zur Spitzenposition bei, einzelne Varianten wie Mohammed kamen 2025 konkret 23 Mal vor.

Spiegel der Ethnomorphose

Die Babynamen-Statistiken sind mehr als bloÃŸe Trendmeldungen. Sie zeigen, welche kulturellen EinflÃ¼sse in der jungen Generation prÃ¤gend werden. WÃ¤hrend etablierte Ã¶sterreichische und mitteleuropÃ¤ische Namen bei Teilen der BevÃ¶lkerung weiterhin gefragt sind, drÃ¤ngen Namen mit arabisch-muslimischem Hintergrund in manchen Regionen nach vorne.