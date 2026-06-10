Kickls â€žTask Forceâ€œ deckte auf: Asylwerber ergaunerten Millionen durch Betrug

Ein einziger Jordanier soll sage und schreibe fast 350.000 Euro an Sozialhilfe-Leistungen ergaunert haben, 191 Syrer insgesamt mehr als 500.000 Euro! Das sind die erschreckenden Zahlen, die jetzt durch eine parlamentarische Anfrage des FPÃ–-Abgeordneten Harald Schuh ans Licht gekommen sind.

â€žDie schlimmsten BefÃ¼rchtungen haben sich leider bestÃ¤tigtâ€œ, zeigte sich Schuh wenig Ã¼berrascht von der Antwort des Ã–VP-Innenministers Gerhard Karner, der ihm am 8. Juni mitgeteilt hat, wie viele Asylwerber im Jahr 2025 von der â€žTask Forceâ€œ SOLBE des Sozialleistungsbetrugs Ã¼berfÃ¼hrt werden konnten.Â

1,5 Millionen Euro Schaden

Die Schadenssumme von den 711 TatverdÃ¤chtigen ist gewaltig und wird mit mehr als 1,5 Millionen Euro beziffert. AuffÃ¤llig: Vier Algerier verursachten einen Schaden von knapp 350.000 Euro, zehn Staatenlose immerhin fast 100.000 Euro, oder 298 Ukrainer 225.000. Die gesamt Liste des Innenministeriums finden Sie im Anhang am Ende des Artikels.Â

Strukturelles Problem

Die beachtlichen Summen des ergaunterten Geldes wÃ¼rden klar zeigen, dass Sozialleistungsbetrug kein Einzelfall sei, sondern ein strukturelles Problem, das endlich konsequent bekÃ¤mpft werden mÃ¼sse, analysierte Schuh die vorliegenden Zahlen. Er monierte, dass ihm Minister Karner die Frage nicht beantworten hÃ¤tte kÃ¶nnen, wie viele Asylberechtigte sich Ã¼berhaupt in Ã–sterreich aufhalten.

Kickl initiierte Sozialbetrugs-Einheit

Dass die TatverdÃ¤chtigen Ã¼berhaupt ausgeforscht werden konnten, ist – und das wissen die Wenigsten – Herbert Kickl zu verdanken. Denn der FPÃ–-Chef hat als damaliger Innenminister die â€žTask Forceâ€œ SOLBE (Sozialleistungsbetrug) initiiert. So sind diese ZustÃ¤nde nicht weiterhin im Dunkeln geblieben.Â

Im Anhang finden Sie die Anfragebeantwortung durch Ã–VP-Innenminister Gerhard Karner an FPÃ–-Abgeordneten Harald Schuh: