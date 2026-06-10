Konsolidierung auf dem RÃ¼cken der BevÃ¶lkerung: So sieht das Doppelbudget aus

SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer hat mit dem Doppelbudget 2027/28 einen der schÃ¤rfsten Konsolidierungskurse der vergangenen Jahre vorgelegt â€“ unter dem vor allem die LeistungstrÃ¤ger im Land leiden werden.

Der GÃ¼rtel wird noch enger geschnallt

Ziel der Regierung ist es, das Budgetdefizit bis 2028 wieder auf die Maastricht-Grenze von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu senken. DafÃ¼r setzt die Verlierer-Ampel auf eine Mischung aus Einsparungen, SteuererhÃ¶hungen und gezielten Investitionen. Gleichzeitig sollen zentrale Bereiche wie Bildung, Sicherheit, FamilienfÃ¶rderung und Industriepolitik weiter ausgebaut werden, so das groÃŸzÃ¼gige Versprechen.

Familien und Arbeitslose dÃ¼rfen zahlen

Besonders Familien und Sozialleistungsbezieher werden die Konsolidierung des maroden Budgets mittragen mÃ¼ssen. Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag werden 2028 nicht an die Inflation angepasst. Auch bei mehreren Sozialleistungen wird die Valorisierung ausgesetzt. Gleichzeitig kÃ¼ndigte die Regierung an, in den Ausbau von Kinderbetreuung, Ganztagsschulen und das zweite verpflichtende Kindergartenjahr zu investieren. ZusÃ¤tzliche Mittel sollen in die BekÃ¤mpfung von Kinder- und Jugendarmut, in Pflegeangebote sowie in MaÃŸnahmen fÃ¼r Alleinerziehende flieÃŸen.

UniversitÃ¤ten unter Druck

Im Bildungsbereich sind jÃ¤hrlich knapp 13 Milliarden Euro vorgesehen. Schwerpunkte liegen beim Ausbau der ElementarpÃ¤dagogik, der Ganztagsbetreuung, der Schulpsychologie und inklusiver Bildungsangebote. UniversitÃ¤ten und Forschung erhalten weiterhin ein angeblich “historisch hohes” Budgetniveau. Allerdings bedeutet das nicht automatisch einen realen Mittelzuwachs. UniversitÃ¤ten verweisen seit Jahren darauf, dass steigende Personal-, Energie- und Sachkosten einen erheblichen Teil der Budgetsteigerungen aufzehren. Mehr Spielraum fÃ¼r die UniversitÃ¤ten wird es also wahrscheinlich trotzdem nicht geben.

Zudem soll ein kostenloses zweites Kindergartenjahr eingefÃ¼hrt werden, wÃ¤hrend gleichzeitig Mittel fÃ¼r lebenslanges Lernen und Bildungsaufstieg bereitgestellt werden.

Unternehmer zahlen weniger, Familien bekommen weniger

Mit Investitionen in SchlÃ¼sseltechnologien wie KÃ¼nstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Umwelttechnologien sowie einem Industriestrompreis fÃ¼r energieintensive Betriebe soll der Wirtschaftsstandort gestÃ¤rkt werden. Ab 2028 wird zudem der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) von 3,7 auf 2,7 Prozent gesenkt. Allerdings werden dem FLAF dadurch jÃ¤hrlich rund zwei Milliarden Euro an Einnahmen entgehen. Diese Mittel mÃ¼ssen entweder durch andere Steuern, hÃ¶here BundeszuschÃ¼sse oder Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Genau deshalb sieht das Budget gleichzeitig auch EinschrÃ¤nkungen bei Familienleistungen vor, etwa die ausgesetzte Inflationsanpassung von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag.

FÃ¼r standortpolitische OffensivmaÃŸnahmen sind 2028 rund zwei Milliarden Euro vorgesehen.

Betriebe, Arbeitnehmer und Pensionisten leiden

Finanziert werden soll das alles durch zahlreiche neue Belastungen und Einsparungen. Unternehmen und Banken sollen laut Finanzministerium mit 44 Prozent den grÃ¶ÃŸten Beitrag zur Budgetsanierung leisten. Geplant sind unter anderem eine progressive KÃ¶rperschaftsteuer fÃ¼r Gewinne Ã¼ber einer Million Euro, die VerlÃ¤ngerung der Bankenabgabe, hÃ¶here Dividendenzahlungen staatsnaher Betriebe sowie die EinschrÃ¤nkung des Gewinnfreibetrags. Personen mit hÃ¶heren Einkommen werden durch eine hÃ¶here HÃ¶chstbeitragsgrundlage, einen Sachbezug fÃ¼r E-Autos, hÃ¶here SicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼r sogenannte Luxuspensionen und Ã„nderungen bei der Immobilienertragsteuer stÃ¤rker belastet.

Weniger Pensionsanpassungen, Telearbeits-Pauschale abgeschafft

Auch Arbeitnehmer und Pensionisten bleiben von den SparmaÃŸnahmen nicht verschont. Die Telearbeits-Pauschale wird abgeschafft, Arbeitslosenversicherungsregelungen werden angepasst und die Pensionsanpassungen fallen moderater aus. DarÃ¼ber hinaus sollen Effizienzsteigerungen bei Kur- und Rehabilitationsleistungen sowie weitere MaÃŸnahmen das Sozialversicherungssystem stabilisieren.

Ohne die bisher beschlossenen MaÃŸnahmen wÃ¼rde das Defizit laut Finanzministerium bereits 2026 bei fast sechs Prozent des BIP liegen und sich langfristig bei deutlich Ã¼ber fÃ¼nf Prozent stabilisieren. Auch die Schuldenquote wÃ¼rde ohne GegenmaÃŸnahmen bis in die NÃ¤he von 100 Prozent steigen.

Doppelbudget steht unter schlechtem Stern

Die Chancen, dass die PlÃ¤ne aufgehen, stehen allerdings schlecht: Das Budget basiert auf der Annahme eines anziehenden Wirtschaftswachstums in den kommenden Jahren. Gleichzeitig zeigt die RegierungsprÃ¤sentation selbst steigende Arbeitslosenzahlen, eine schwÃ¤chere Konjunktur und eine weiterhin steigende Schuldenquote. Besonders problematisch sind die stark wachsenden Zinsausgaben. Diese sollen bis 2031 auf rund 2,5 Prozent des BIP ansteigen und damit einen immer grÃ¶ÃŸeren Teil des Budgets binden. Schon geringfÃ¼gige Abweichungen bei Wachstum, Inflation oder Arbeitsmarktentwicklung kÃ¶nnten den Sanierungspfad gefÃ¤hrden. Ob das Ziel eines Defizits von unter drei Prozent bis 2028 tatsÃ¤chlich erreicht werden kann, wird daher von der weiteren Konjunkturentwicklung abhÃ¤ngen.