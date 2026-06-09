Parteien erhalten nicht mehr Geld, Doppelbudget in der Kritik und Chaos bei ORF-Wahl

Der mediale Druck auf Ã–VP und SPÃ–, vor allem aus den Reihen der Freiheitlichen, hat Wirkung gezeigt: Die Parteien- und KlubfÃ¶rderung fÃ¼r die Parlamentsparteien wird nun doch nicht erhÃ¶ht, wie FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker am heutigen Dienstag auf einer Pressekonferenz verkÃ¼ndete. Weniger erfreulich sind hingegen die Aussichten auf die anstehende Budgetrede und die Wahl des neuen ORF-Generaldirektors.

Doppelbudget wird nicht halten

Die morgige Rede von SPÃ–-Finanzminister Markus Marterbauer wird mit Spannung erwartet â€“ viel Positives erwartet man sich bei der FPÃ– jedoch nicht. Budgetsprecher Arnold Schiefer geht davon aus, dass das Doppelbudget nicht halten wird; das Maastricht-Kriterium sieht er in weiter Ferne. Zudem verwies er darauf, dass auch Ratingagenturen die KreditwÃ¼rdigkeit Ã–sterreichs herabgestuft haben. So hat die Republik inzwischen bei allen groÃŸen Agenturen das sogenannte â€žTriple Aâ€œ (AAA, die Bestnote einer Ratingagentur) verloren.

Auch die nÃ¤chste Prognose des WIFO im Juni werde wohl den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten einpreisen. Die Zahlenbasis, auf der das Budget erstellt wurde, sei daher wackelig, so Schiefers Fazit. Er Ã¤uÃŸerte massive Bedenken, dass das Budget tatsÃ¤chlich etwas verÃ¤ndern kÃ¶nne. Viele Experten seien zudem derselben Meinung.

â€žHusch-Pfusch-Wahl in Rekordzeitâ€œ

Am KÃ¼niglberg steht unterdessen die Wahl einer neuen ORF-Spitze an. Am Donnerstag wird dort der neue Generaldirektor gewÃ¤hlt â€“ und das nach nur vier Wochen Bewerbungsfrist. Hafenecker vermutete deshalb ein abgekartetes Spiel. Er sprach von einer â€žHusch-Pfusch-Wahl in Rekordzeitâ€œ und von â€žPostenschacher mit Wahlzettelâ€œ. Auf einen Kandidaten habe sich die Ã–VP-Spitze offenbar bereits geeinigt: Clemens Pig, der langjÃ¤hrige CEO der Austria Presse Agentur (APA), soll es dem Vernehmen nach richten. Ãœberraschend sei das nicht, hatte doch sogar Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti Ã¶ffentlich erklÃ¤rt, er wÃ¼rde sich Ã¼ber Pigs Wahl freuen.

FÃ¼r Hafenecker ist damit klar: Marchetti habe den kÃ¼nftigen ORF-Chef praktisch bereits ausgerufen. Deshalb handle es sich nicht um eine Bewerbung, sondern um eine Bestellung. Dies sei sogar so weit gegangen, dass der SPÃ–-nahe Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer diese Aussagen zurÃ¼ckgewiesen habe.

Postenschacher in kaputtem System

Hafenecker sieht darin ein kaputtes System. Man erkenne das â€žSittenbild eines parteipolitisch verfilzten Selbstbedienungsladensâ€œ. Genau in diesem Chaos wÃ¼rden Schwarz und Rot nichts anderes tun, als die nÃ¤chsten Posten auszupackeln, beklagte er.

Ausgerechnet ORF spricht von â€žFake-Newsâ€œ

Auch eine andere Personalie im Staatssender regt den GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher der Freiheitlichen auf. ORF-Moderator Armin Wolf hatte auf Bluesky das Medium Exxpress als â€žFake-News-Schleuderâ€œ beschimpft. Gerade der ORF und seine Redaktionen sollten in dieser Hinsicht jedoch sehr zurÃ¼ckhaltend sein, mahnte Hafenecker. Gesehen habe man das erst vor wenigen Tagen beim gescheiterten Versuch, freiheitliche Mitarbeiter als Risiko darzustellen. Auch ORF-Redakteur Stefan Kappacher ist Hafenecker aufgefallen. Beim Ã¶ffentlichen Hearing, das auf ORF III ausgestrahlt wurde und lediglich rund 84.000 Zuschauer erreichte, habe dieser einem Kandidaten vorgeworfen, einer â€žfalschen Ausgewogenheit das Wort zu redenâ€œ. FÃ¼r Hafenecker ist das der Versuch zu bestimmen, welche Meinungen eine BÃ¼hne verdiene und welche nicht.

Am Donnerstag werde sich zeigen, ob der Stiftungsrat mehr sei als ein â€žAbstimmungsapparat der Regierungâ€œ, so Hafenecker.