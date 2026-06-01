Rosenkranz und Kickl

ORF und Der Standard haben offenbar falsche Behauptungen in die Welt gesetzt, wie heute, Montag, NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz und FPÃ–-Chef Herbert Kickl festgestellt haben.

Foto: Qaxxl / wikimedia commons / Parlamentsdirektion/ Thomas Topf

Parlament

1. Juni 2026 / 19:22 Uhr

Kickl: â€žFake-News Kampagne von ORF und Standard krachend zusammengebrochenâ€œ

NationalratsprÃ¤sident Walter Rosenkranz hat heute, Montag, in einer Aussendung mit â€žFake Newsâ€œ von ORF und Der Standard aufgerÃ¤umt. Entgegen anderslautenden Berichterstattung gÃ¤be es keinen einzigen parlamentarischen Mitarbeiter, der unter Staatsschutz-Beobachtung stehe.Â 

Rosenkranz ging damit in die Ã–ffentlichkeit, nachdem er ein GesprÃ¤ch mit der Direktorin fÃ¼r Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, dem zustÃ¤ndigen StaatssekretÃ¤r JÃ¶rg Leichtfried (SPÃ–) sowie mit Vertretern aller Fraktionen im Parlament gefÃ¼hrt hatte. 

Falsche Behauptungen zurÃ¼cknehmen


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FPÃ–-Chef Herbert Kickl verlangte umgehend, dass â€žder ORF-Report und Der Standard ihre nun krachend aufgeflogene Fake-News-Kampagne gegen freiheitliche Mandatare sofort richtigstellen und die anderen Parteien, die versucht haben, dieses falsche Framing groÃŸ auszurollen, ihre falschen Behauptungen zurÃ¼cknehmenâ€œ.

Keine SicherheitsgefÃ¤hrdung

Kickl sagte, dass sich nun herausgestellt habe, dass entgegen der angeblichen EnthÃ¼llungsgeschichte der beiden Medien kein einziger parlamentarischer Mitarbeiter vom Staatsschutz beobachtet werde und keinerlei SicherheitsgefÃ¤hrdung von Mitarbeitern des Hohen Hauses ausgehe.

ORF und Standard beriefen sich auf anonyme Quellen

Besonders brisant sei dabei, so Kickl, dass die heute von den zustÃ¤ndigen BehÃ¶rdenvertretern bestÃ¤tigten Fakten den Eindruck widerlegen wÃ¼rden, der durch zahlreiche Medienberichte in der Ã–ffentlichkeit entstanden sei. WÃ¶rtlich meinte er in einer Aussendung:

Ausgerechnet ORF und Standard berichteten Ende April unter Berufung auf anonyme Quellen, mehrere parlamentarische Mitarbeiter von FPÃ–-Abgeordneten wÃ¼rden vom Verfassungsschutz beobachtet. Teilweise war sogar von zehn bis zwanzig Personen die Rede, die angeblich im Visier des Staatsschutzes stÃ¼nden. Heute wissen wir: Diese Darstellung hÃ¤lt einer ÃœberprÃ¼fung durch die zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden nicht stand.

Es stelle sich daher die Frage, wie es Ã¼berhaupt zu dieser medialen Vorverurteilung kommen konnte, wer diese â€žGeschichteâ€œ gestreut habe und warum sie von weiten Teilen der Medien ungeprÃ¼ft Ã¼bernommen worden sei.


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