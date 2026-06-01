Explosiver Anstieg bei Vergewaltigungen: Syrische TatverdÃ¤chtige mehr als verdreifacht

Es wird oft von â€žEinzelfÃ¤llenâ€œ gesprochen, doch die offizielle Statistik zeigt das Gegenteil: Von 962 angezeigten Vergewaltigungen 2020 wuchsen die FÃ¤lle auf 1.275 im Jahr 2025 an â€“ und der Anteil syrischer TatverdÃ¤chtiger kletterte von 28 auf 101.

Der FPÃ–-Abgeordnete Christian Lausch hat mit einer parlamentarischen Anfrage zum Fall eines 19-jÃ¤hrigen Syrers, der eine 16-JÃ¤hrige vergewaltigt haben soll, die offizielle Kriminalstatistik (PKS) ans Licht gezerrt. Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) antwortete am 29. Mai 2026.

Massiver Zuwachs bei syrischen TÃ¤tern

Die Anfrage Lauschs zielte direkt auf den konkreten Fall ab und fragte nach der Verteilung der TatverdÃ¤chtigen nach StaatsangehÃ¶rigkeit, Aufenthaltsstatus und Beziehung zum Opfer. Viele detaillierte AuskÃ¼nfte verwies das Innenministerium auf die Beilage mit den PKS-Daten. Dort wird der dramatische Anstieg bei syrischen TatverdÃ¤chtigen deutlich. WÃ¤hrend die Gesamtzahl der Vergewaltigungsanzeigen um mehr als 300 FÃ¤lle zunahm, hat sich der Wert bei Syrern mehr als verdreifacht. Andere Fragen zu Asylberechtigten, subsidiÃ¤r Schutzberechtigten oder Vertriebenen konnte das Ministerium nicht beantworten, weil diese Kategorien in der PKS nicht gesondert erfasst werden.

Hohe AufklÃ¤rungsquote â€“ aber steigende Fallzahlen

Karner betonte in der Antwort die hohe AufklÃ¤rungsquote bei Vergewaltigungen. Im Jahr 2025 lag sie bei 83,2 Prozent und damit Ã¼ber dem Zehnjahresdurchschnitt. Das Bundeskriminalamt stelle mit dem â€žKriminalistischen Leitfadenâ€œ und Fortbildungen Hilfestellungen bereit. Dennoch steigen die absoluten Anzeigenzahlen kontinuierlich.

PrÃ¤vention und Opferschutz

Auf die Frage nach spezifischen PrÃ¤ventionsprogrammen fÃ¼r gefÃ¤hrdete Gruppen wie Jugendliche nannte Karner die Programme â€žUNDER18â€œ und â€žSicherheit im Ã¶ffentlichen Raumâ€œ des Bundeskriminalamts. FÃ¼r die UnterstÃ¼tzung minderjÃ¤hriger Opfer sei primÃ¤r der Kinder- und JugendhilfetrÃ¤ger zustÃ¤ndig, ergÃ¤nzt durch Opferschutzeinrichtungen in der Prozessbegleitung.

Die Antwort des Innenministers an Lausch macht eines unmissverstÃ¤ndlich klar: Die Vergewaltigungszahlen in Ã–sterreich sind auf einem hohen und weiter steigenden Niveau. Der konkrete Fall des 19-jÃ¤hrigen Syrers steht nicht allein. Die offiziellen PKS-Zahlen, die nun auf dem Tisch liegen, zeigen den Zusammenhang zwischen dem starken Anstieg der Delikte und der Entwicklung bei bestimmten auslÃ¤ndischen TatverdÃ¤chtigengruppen â€“ vor allem aus Syrien.