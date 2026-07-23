Beate Meinl-Reisinger bei Gericht

Wie viele WeggefÃ¤hrten laufen der Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger noch davon? Heute wurde bekannt, dass der Tiroler Ex-Abgeordnete Margreiter die Partei verlieÃŸ.

Foto: unzensuriert

Parteien

23. Juli 2026 / 15:32 Uhr

â€žVerzichtbare Allerweltsparteiâ€œ: Ex-Neos-Abgeordneter kehrt Partei den RÃ¼cken

Als der Tirolere Landtagsabgeordnete Patrick Haslwanter (FPÃ–) in einer Sitzung des Landtages meinte, dass die Neos die sinnloseste Partei seien, die es in Ã–sterreich jemals gegeben habe, war die Aufregung nicht nur bei den Pinken groÃŸ. Doch jetzt sagt ein Ex-Neos-Mann sinngemÃ¤ÃŸ nichts anderes: Die Neos seien eine â€žverzichtbare Allerweltsparteiâ€œ geworden.Â 

Entwicklung nicht mehr mitzutragen

Bei diesem Neos-Mann handelt es sich immerhin um den Ex-Nationalratsabgeordneten Johannes Margreiter, der diese Wortwahl wÃ¤hlte, als er der pinken LandesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Claudia JÃ¤ger seinen Austritt aus der Partei in einer Mail begrÃ¼ndete. Das berichtete die Tiroler Tageszeitung heute, Donnerstag, zuerst. Darin bekrÃ¤ftigte Margreiter, dass der erfolgte Rauswurf von Veit Dengler vor zwei Wochen eine Entwicklung sei, die er nicht mehr mittragen kÃ¶nne. 

Auch Ex-Ã„rztekammer-PrÃ¤sident verlieÃŸ Partei

Mit dem Tiroler Rechtsanwalt Margreiter, der fÃ¼r Neos von 2019 bis 2023 im Nationalrat saÃŸ, verlÃ¤sst nun ein weiterer prominenter Pinker das womÃ¶glich sinkende Schiff von â€žKapitÃ¤ninâ€œ Beate Meinl-Reisinger. Nach dem Rauswurf von MitgrÃ¼nder Veit Dengler zog – wie berichtet – als erster Wolfgang Routil, langjÃ¤hriger PrÃ¤sident der Ã„rztekammer Steiermark, die Konsequenzen. Der Grund fÃ¼r seinen Austritt aus der Partei liege in der autoritÃ¤ren FÃ¼hrung und dem Reformstau, der die selbsternannte Erneuerungspartei erfasst habe, sagte er gegenÃ¼ber den Medien. 

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