Parteiinterne Eskalation bei den Neos: Nach Dengler-Rauswurf tritt prominenter Pinker aus

Ein weiterer prominenter Kopf verabschiedet sich von den Neos. Nach dem Rauswurf von MitgrÃ¼nder Veit Dengler zieht nun Wolfgang Routil, langjÃ¤hriger PrÃ¤sident der Ã„rztekammer Steiermark, die Konsequenzen. Der Grund dafÃ¼r liege in der autoritÃ¤ren FÃ¼hrung und dem Reformstau, der die selbsternannte Erneuerungspartei erfasst habe.

Denglers Ausschluss als Wendepunkt

Vor wenigen Tagen erst schloss Neos ihren eigenen MitgrÃ¼nder Veit Dengler aus dem Parlamentsklub und der Partei aus. Dengler hatte gegen Teile des Doppelbudgets opponiert, den Fraktionszwang herausgefordert und die Budgetentscheidung am Freitag Ã¼bersprungen. In einer hitzigen Sitzung flog er raus. Er will als fraktionsloser Abgeordneter weitermachen. FÃ¼r Wolfgang Routil war genau dieser Schritt der Tropfen, der das Fass zum Ãœberlaufen brachte. Der Mediziner, den Dengler 2024 persÃ¶nlich in die Partei geholt hatte, sah darin den Verlust eines der fÃ¤higsten KÃ¶pfe. VisionÃ¤re Denker stÃ¶ren offenbar die Parteispitze.

Routil war als Sprecher von â€žNeos plusâ€œ angetreten, der Gruppe fÃ¼r Mitglieder Ã¼ber 50. Er wollte echte Fortschritte bei der Gesundheitsreform, bei Pensionen und bei neuen Modellen fÃ¼r lÃ¤ngeres Arbeiten erreichen. Doch die RealitÃ¤t sah anders aus. Nach zwei Jahren wiederholter VertrÃ¶stungen, VerzÃ¶gerungen und Verschiebungen musste er feststellen, dass keine ernsthafte inhaltliche und strukturierte Debatte zur Gesundheitsreform erzielbar ist. Sein eingebrachtes Positionspapier wurde nicht einmal ignoriert.

Reformen im Dauerstau und ein verantwortungsloses â€žHerumeiern“

Auch beim â€žHerumeiern” an der dringend notwendigen Wehrdienstreform zeigte sich fÃ¼r Routil eine Haltung, die fÃ¼r eine Regierungspartei verantwortungslos ist. Die Pinken, die einmal antraten, um das starre System der Altparteien aufzubrechen, liefern offenbar selbst keine Fortschritte mehr. Stattdessen gÃ¤be es interne Konflikte und den Ausschluss unbequemer KÃ¶pfe. WÃ¤hrend BÃ¼rger auf spÃ¼rbare Verbesserungen im Gesundheitswesen und bei der VerteidigungsfÃ¤higkeit des Landes warten, zerfleischt sich die Partei in MachtkÃ¤mpfen.

Dengler schlÃ¤gt zurÃ¼ck â€“ und warnt vor dem schwierigen Weg

Veit Dengler selbst Ã¤uÃŸerte sich Ã¶ffentlich zum Weggang seines WeggefÃ¤hrten. Er dankte Routil fÃ¼r das Engagement und betonte, dass die Partei mit dem Verlust von PersÃ¶nlichkeiten wie Routil und anderen kritischen Stimmen einen schwierigen Weg eingeschlagen habe. Schon zuvor hatte Dengler die FÃ¼hrung unter Beate Meinl-Reisinger scharf kritisiert: