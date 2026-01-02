Unruhe bei den Pinken, weil WÃ¶ginger auch bei Schuldspruch bleiben will

Kaum hat BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen in seiner Neujahrs-Ansprache von der Regierung Kompromiss-Bereitschaft eingemahnt, geht es in der Verlierer-Ampel wieder rund. Anlass ist Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger, der im Falle einer Verurteilung im â€žPostenschacher-Prozessâ€œ in seinem Amt bleiben will.

Missbrauch der Amtsgewalt

Wie berichtet, wird der Prozess wegen Missbrauchs der Amtsgewalt gegen Ã–VP-Klubobmann August WÃ¶ginger neu aufgerollt. Der Prozess hatte im Oktober mit einer Diversion geendet. Das Oberlandesgericht (OLG) Linz gab der Beschwerde der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) aber statt – und nun wurde bekannt, dass das Verfahren am 11. Februar am Linzer Landesgericht in die zweite Runde geht. Mit einem Urteil ist erst am 21. April zu rechnen.Â Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wirbel in der Verlierer-Ampel

Dass WÃ¶ginger, dem vorgeworfen wird, 2017 beim ehemaligen GeneralsekretÃ¤r im Finanzministerium, Thomas Schmid, fÃ¼r einen Parteifreund interveniert und dafÃ¼r gesorgt zu haben, dass dieser Vorstand des Finanzamts fÃ¼r Braunau, Ried und SchÃ¤rding wurde, auch im Falle einer erstinstanzliche Verurteilung im Amt bleiben will, sorgt nun vor allem bei den Neos fÃ¼r Wirbel und ungute Stimmung in der Koalition.

Kein Kavaliersdelikt

Neos-GeneralsekretÃ¤r Douglas Hoyos betonte abermals, dass es sich bei den VorwÃ¼rfen nicht um ein â€žKavaliersdeliktâ€œ handle. Das, was in der Causa Braunau passiert sei, â€žgeht politisch nichtâ€œ, wie Hoyos gegenÃ¼ber der â€žZIBâ€œ erklÃ¤rte. Noch drastischer fiel die Kritik vom oberÃ¶sterreichischen Landessprecher der Pinken, Felix Eypeltauer, aus: â€žWer selbst im Fall einer mÃ¶glichen Verurteilung Klubobmann einer Regierungspartei bleiben will, schadet dem Vertrauen in hunderte Menschen, die ehrlich und verlÃ¤sslich in der Politik arbeitenâ€œ, sagte er in einer Aussendung.

