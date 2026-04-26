Sanktionierter Oberst: Meinl-Reisinger wÃ¤lzt Verantwortung auf EU ab

Die EuropÃ¤ische Union hat gegen den ehemaligen Schweizer Oberst Jacques Baud Sanktionen verhÃ¤ngt, weil er zum Ukraine-Krieg Meinungen vertritt, die man in BrÃ¼ssel nicht gerne hÃ¶rt â€“ und im AuÃŸenamt drÃ¼ckt man sich vor konkreten Antworten.

EU bestraft unerwÃ¼nschte Meinungen

Baud wurde von BrÃ¼ssel sanktioniert, weil man ihn dort als Akteur einstuft, der in seinen BÃ¼chern gezielt â€žpro-russische Desinformationâ€œ verbreite und VerschwÃ¶rungstheorien im Kontext des Ukraine-Krieges fÃ¶rdere. Die EU-Gremien begrÃ¼nden diese restriktiven MaÃŸnahmen mit der Notwendigkeit, der Verbreitung von Narrativen entgegenzuwirken, die ihrer Ansicht nach als russische Propaganda zur Destabilisierung dienen.

Weder Straftat noch Gerichtsverfahren nÃ¶tig

Die freiheitliche Abgeordnete Marie-Christine Giuliani hat deshalb bei Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger nachgehakt. Die Antworten auf die parlamentarische Anfrage sprechen BÃ¤nde: Weder eine strafbare Handlung noch ein gerichtliches Verfahren sind fÃ¼r solche StrafmaÃŸnahmen erforderlich. Gleichzeitig werde aber deutlich, dass Ã–sterreich diese MaÃŸnahme mitgetragen habe, ohne eine eigene inhaltliche PrÃ¼fung der VorwÃ¼rfe darzulegen, beklagte Giuliani. Statt konkreter Beweise verweise die Ministerin lediglich auf EU-Gremien und Dokumente. Nichts anderes als â€žein politisches Wegducken hinter BrÃ¼sselâ€œ sei das, â€žwÃ¤hrend man selbst die Handâ€œ hebe, so Giuliani.

â€žRealitÃ¤tsfremd und politisch verantwortungslosâ€œ

Die Folgen der Sanktionen sind enorm, wird eine Privatperson doch praktisch wirtschaftlich ausgeschaltet, etwa durch das sogenannte Debanking. Meinl-Reisinger erkenne das aber nicht als Konsequenz der EU-MaÃŸnahmen an, sondern stelle es als Entscheidung der Banken dar, beklagte die freiheitliche Petitionssprecherin: â€žDie EU friert VermÃ¶gen ein, aber die Ministerin behauptet, mit den Folgen habe das nichts zu tun. Das ist realitÃ¤tsfremd und politisch verantwortungslos.â€œ

Meinl-Reisinger weicht aus

Auch bei den Grundrechten bleibe die Ministerin jede konkrete Antwort schuldig. Eine PrÃ¼fung im Einzelfall werde nicht dargelegt, stattdessen verweist Meinl-Reisinger auf allgemeine Rechtsgrundlagen des Sanktionsregimes. Wenn â€žMenschen in Europa wegen unbequemer Analysen wirtschaftlich ausgeschaltet werden kÃ¶nnenâ€œ, dann sei â€ždie Grenze zur Gesinnungsjustiz Ã¼berschrittenâ€œ, warnte Giuliani, fÃ¼r die die Anfragebeantwortung der Neos-Chefin nicht mehr als eine â€žpolitische BankrotterklÃ¤rungâ€œ ist:

Die Ministerin bestÃ¤tigt, dass Sanktionen ohne Straftat mÃ¶glich sind, prÃ¼ft offenbar nichts selbst und Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung fÃ¼r die Folgen. Wer so handelt, verabschiedet sich vom Anspruch eines Rechtsstaats und ersetzt ihn durch politische WillkÃ¼r.

Jacques Baud hatte bereits im Interview mit Giuliani auf FPÃ–-TV die Folgen der EU-Sanktionen geschildert und die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen:

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