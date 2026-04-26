Wollte nicht arbeiten: Somalier drehte in AMS-Filiale durch und bedrohte Mitarbeiter

In einer AMS-GeschÃ¤ftsstelle in der Wagramer StraÃŸe im Wiener Gemeindebezirk Donaustadt zu eskalierte am Donnerstag ein 28-jÃ¤hriger arbeitsunwilliger Somalier: Er hatte das Amt aufgesucht, um Ã¼ber seine finanzielle Situation zu sprechen. Nachdem ihm im Rahmen des Termins die Leistungen gestrichen wurden, weil er sich den Angaben zufolge geweigert hatte, Eigeninitiative bei der Arbeitssuche zu zeigen, kippte die Stimmung des GesprÃ¤chs.

Somalier drohte Mitarbeitern mit dem Tod

Der Afrikaner reagierte auf die KÃ¼rzung der Geldleistungen mit zunehmender AggressivitÃ¤t gegenÃ¼ber den AMS-Mitarbeitern. In der Folge drohte er den Angestellten konkret mit dem Umbringen, falls seine Zahlungen nicht umgehend wieder aufgenommen wÃ¼rden. Die Situation war derart bedrohlich, dass umgehend die Polizei alarmiert wurde, um den Vorfall zu beenden.

Die alarmierten Beamten trafen kurze Zeit spÃ¤ter am Einsatzort ein und konnten den Somalier noch in der GeschÃ¤ftsstelle widerstandslos festnehmen. Die weiteren Ermittlungen, die unter anderem den Verdacht der gefÃ¤hrlichen Drohung umfassen, werden nun von der AuÃŸenstelle Nord des Wiener Landeskriminalamts gefÃ¼hrt. Quelle: LPD Wien