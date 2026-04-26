AfD im Umfragehoch. Das FÃ¼hrungsduo aus Alice Weidel und Tino Chrupalla fÃ¼hrte die Partei auf die Erfolgsspur.

Foto: AfD-Alternative fÃ¼r Deutschland

Sonntagsfrage

26. April 2026 / 10:39 Uhr

Umfragerekord: AfD bundesweit schon bei 28 Prozent!

Die AfD hat in der jÃ¼ngsten Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA mit 28 Prozent einen neuen HÃ¶chstwert erreicht und ihren Vorsprung auf die Unionsparteien CDU/CSU weiter ausgebaut. Kanzler Friedrich Merz (CDU) ist dagegen unbeliebt wie nie zuvor.

CDU am absteigenden Ast

Knapp ein Jahr nach der RegierungsÃ¼bernahme hat Merz bei der BevÃ¶lkerung bereits jeglichen Kredit verspielt. 80 Prozent der WÃ¤hler sind laut der neuesten Forsa-Umfrage fÃ¼r RTL und n-tv unzufrieden mit der Arbeit des Regierungschefs. Seine Beliebtheitswerte sind im Keller. Die Negativ-Performance des CDU-Vorsitzenden schlÃ¤gt sich auch im Ergebnis der aktuellen INSA Umfrage nieder. Nur noch 24 Prozent wÃ¼rden der Union ihre Stimme geben, wÃ¤ren am Sonntag Bundestagswahlen, womit sich der negativ-Trend der letzten Monate verfestigt hat. Damit rÃ¼ckt sogar das ohnehin schwach gewesene Ergebnis der letzten Bundestagswahl von 28,6 Prozent in immer weitere Ferne.

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AfD legt weiter zu

DemgegenÃ¼ber kann die AfD ihren Erfolgslauf der letzten Wochen weiter fortsetzen und hat mit 28 Prozent die Union bereits um vier Punkte abgehÃ¤ngt. Damit liegt die Partei bereits sieben Prozentpunkte Ã¼ber ihrem Ergebnis der Bundestagswahl vom Februar 2025, bei der sie 20,8 Prozent der Stimmen erreichte. Immer mehr Menschen setzen damit ihre Hoffnung auf die stÃ¤rkste Oppositionspartei, das Land aus der wirtschaftlichen Misere herauszufÃ¼hren.

Regierung hÃ¤tte keine Mehrheit

Da der Unions-Regierungspartner SPD derzeit nur auf 14 Prozent der Stimmen kÃ¤me, hÃ¤tte die schwarz-rote Bundesregierung im Bundestag keine Mehrheit mehr. Um die AfD weiter ausgrenzen zu kÃ¶nnen, wÃ¤re dann die Bildung einer Dreierkoalition aus Union, SPD und GrÃ¼nen oder Union, SPD und Linkspartei notwendig. Laut Umfrage kÃ¤men die GrÃ¼nen auf derzeit zwÃ¶lf Prozent und die Linke auf elf Prozent, womit ein links dominiertes DreierbÃ¼ndnis eine knappe Mandatsmehrheit hÃ¤tte.

FDP und das BSW wÃ¤ren mit jeweils drei Prozent weiterhin nicht im Bundestag vertreten.

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